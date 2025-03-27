Рэпера Big Baby Tape ищут приставы после того, как он обманул организаторов концерта

Судебные приставы объявили в розыск рэпера Big Baby Tape, чьё настоящее имя Егор Ракитин. Как сообщает Mash, согласно решению суда, музыкант должен выплатить 600 тысяч рублей организаторам отменённого концерта.

По данным телеграм-канала, Big Baby Tape оказался в центре скандала из-за невозвращенного гонорара. Получив предоплату за несостоявшееся выступление, он не вернул деньги организаторам. Концерт так и не состоялся, и в итоге организаторы обратились в суд.

Параллельно с этим, музыкант ведёт судебную тяжбу со своим бывшим менеджером Вадимом Мацем. Предметом спора являются права на ранние треки артиста. Big Baby Tape пытался вернуть эти права через лейбл Warner Music в 2023 году, но безуспешно, что привело к судебному разбирательству. По неподтверждённой информации, в настоящее время рэпер находится в Дубае.