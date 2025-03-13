Рэпер MiyaGi отказался выступать за 50 миллионов из-за СВО

Рэпер Азамат Кудзаев, популярный под псевдонимом MiyaGi, отказался давать концерты даже за 50 миллионов рублей. Об этом рассказывает Super.ru.

Сообщается, что организаторы предлагали артисты от 30 до 50 миллионов за выступление, однако он всегда отказывался. Рэпер даже отказал стримеру Mellstroy, который якобы предлагал миллиард рублей за коллаборацию. За такими решениями скрывается ряд личных причин, в том числе политические. Участник дуэта Miyagi & Эндшпиль отказался от выступлений с началом СВО и не планирует подниматься на сцену до её завершения.