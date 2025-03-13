Рэпер MiyaGi отказался выступать за 50 миллионов из-за СВО
Super.ru: Рэпер MiyaGi отказался от концерта за 50 миллионов рублей из-за СВО
MiyaGi. Обложка © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации) /miyagi_officialll
Рэпер Азамат Кудзаев, популярный под псевдонимом MiyaGi, отказался давать концерты даже за 50 миллионов рублей. Об этом рассказывает Super.ru.
Сообщается, что организаторы предлагали артисты от 30 до 50 миллионов за выступление, однако он всегда отказывался. Рэпер даже отказал стримеру Mellstroy, который якобы предлагал миллиард рублей за коллаборацию. За такими решениями скрывается ряд личных причин, в том числе политические. Участник дуэта Miyagi & Эндшпиль отказался от выступлений с началом СВО и не планирует подниматься на сцену до её завершения.
Ранее рэп-исполнитель YA3 из Якутска отменил запланированный концерт в Казани по очень странной причине. Парень заявил, что у него нет загранпаспорта, поэтому он не сможет попасть в Татарстан. Егор Слепцов — именно так зовут музыканта — судя по всему, не дружит с географией и считает столицу Республики Татарстан отдельным государством.