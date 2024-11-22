ФНС ликвидировала компанию рэпера Miyagi из-за недостоверных данных в ЕГРЮЛ

ФНС ликвидировала компанию Miyagi. По данным SHOT, рэпер предоставил недостоверные данные в ЕГРЮЛ. Как стало известно SHOT, 33-летний Азамат Кудзаев (настоящее имя) основал компанию ООО «Хаджимэ медиа» в 2018 году во Владикавказе. Открыл звукозаписывающую студию и оформил свой лейбл Hajime Records.

Дела шли с переменным успехом, но за 2020 год компашка провалилась в минус 2,8 млн рублей. ФНС трясла бухгалтерскую отчётность четыре года, но безрезультатно. Также певец при оформлении своего ООО подал недостоверные данные в ЕГРЮЛ, которые потом так и не исправил. Поэтому на днях было принято решение о ликвидации.

В этом году Miyagi & Эндшпиль выпустили новый альбом Narrative. С концертами рэперы в последнее время не выступают.