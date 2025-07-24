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24 июля, 05:02

В Москве госпитализирован князь Трубецкой — потомок Трубецких и Голициных

Князь Александр Трубецкой. Обложка © ТАСС / Сергей Пятаков

Князь Александр Трубецкой. Обложка © ТАСС / Сергей Пятаков

В российской столице экстренно госпитализировали князя Александра Трубецкого, который является прямым потомком знаменитых дворянских фамилий Трубецких и Голицыных.

Как сообщает SHOT, 78-летний Александр Александрович был в срочном порядке доставлен в реанимацию одной из московских клиник из-за проблем с дыханием, возникших в результате перенесённой пневмонии. По имеющейся информации, врачам удалось стабилизировать состояние пациента.

Александр Трубецкой появился на свет во Франции, а именно в Париже, в 1947 году. Он известен тем, что активно участвует в работе различных общественных организаций и носит звание почётного профессора МГУ.

Сражающуюся с раком телеведущую Миткову экстренно госпитализировали в Москве
Сражающуюся с раком телеведущую Миткову экстренно госпитализировали в Москве

До этого в больницу попал российский журналист, диктор и телерадиоведущий Владимир Молчанов. В тяжёлом состоянии он был экстренно госпитализирован в Москве после сильной рвоты. Врачи предполагают, что её спровоцировало желудочно-кишечное кровотечение.

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Оксана Попова
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