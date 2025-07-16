Телеведущего Владимира Молчанова в тяжёлом состоянии госпитализировали в Москве

Российский журналист, диктор и телерадиоведущий Владимир Молчанов в тяжёлом состоянии был экстренно госпитализирован в Москве. Как стало известно Mash, 74-летнему автору телепрограммы «До и после полуночи» стало плохо этой ночью.

Телеведущий пожаловался на сильную рвоту. Врачи предполагают, что её спровоцировало желудочно-кишечное кровотечение. В 2021 году Молчанову пересадили печень из-за онкологии, в 2022-м он перенёс инфаркт. Он вёл множество телепередач, включая «До и после с Владимиром Молчановым», «Полуночники» и «Время», а также ток-шоу «Частная жизнь». В качестве актёра он снимался в двух картинах: в фильме Сергея Урсуляка «Сочинение ко Дню Победы» и сериале «Чёрная комната».