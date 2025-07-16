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16 июля, 05:44

Телеведущего Владимира Молчанова в тяжёлом состоянии госпитализировали в Москве

Владимир Молчанов. Обложка © ТАСС / Рюмин Александр

Владимир Молчанов. Обложка © ТАСС / Рюмин Александр

Российский журналист, диктор и телерадиоведущий Владимир Молчанов в тяжёлом состоянии был экстренно госпитализирован в Москве. Как стало известно Mash, 74-летнему автору телепрограммы «До и после полуночи» стало плохо этой ночью.

Телеведущий пожаловался на сильную рвоту. Врачи предполагают, что её спровоцировало желудочно-кишечное кровотечение. В 2021 году Молчанову пересадили печень из-за онкологии, в 2022-м он перенёс инфаркт. Он вёл множество телепередач, включая «До и после с Владимиром Молчановым», «Полуночники» и «Время», а также ток-шоу «Частная жизнь». В качестве актёра он снимался в двух картинах: в фильме Сергея Урсуляка «Сочинение ко Дню Победы» и сериале «Чёрная комната».

«Враньё»: Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего
«Враньё»: Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего

Ранее Life.ru узнал, что известную телеведущую Татьяну Миткову срочно доставили в московскую клинику — её состояние резко ухудшилось на фоне онкологического заболевания. Диагноз ведущей был поставлен ещё в 2009 году, после чего начался курс лечения.

Андрей Бражников
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