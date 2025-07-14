Сражающуюся с раком телеведущую Миткову экстренно госпитализировали в Москве

Известную телеведущую Татьяну Миткову срочно доставили в московскую клинику — её состояние резко ухудшилось на фоне онкологического заболевания. Об этом сообщает Mash.

Диагноз был поставлен ещё в 2009 году, после чего начался курс лечения. В 2016 году у женщины выявили метастазы, связанные с основным недугом, что потребовало перехода на химиотерапию, которая продолжается по сей день.

Сейчас, в возрасте 69 лет, Татьяна находится под пристальным контролем медиков из-за ослабленного иммунитета. Врачи собрали консилиум и приняли решение сохранить текущую схему терапии, чтобы не прерывать лечение.