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10 июня, 10:25

Звезде «Интернов» грозит замена суставов на протезы

Mash: Актрисе Светлане Камыниной грозит замена суставов на искусственные

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актрисе Светлане Камыниной может потребоваться операция по замене суставов на протезы из-за сильных болей в коленях и бедре. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 46-летняя звезда «Интернов» уже шесть месяцев испытывает серьёзные проблемы со здоровьем — у неё наблюдаются выраженные боли в тазобедренном и коленном суставах. Медицинское обследование выявило структурные изменения суставов с нарушением их функций. Врачи не исключают вероятность необходимости эндопротезирования (установки искусственных суставов) в случае прогрессирования заболевания.

По словам Светланы Камыниной, никаких проблем с опорно-двигательным аппаратом у неё нет. На ходьбу актриса не жалуется.

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Ранее актриса Татьяна Васильева рассказала о перенесённой операции после обнаружения грыжи в её позвоночнике. Как призналась Васильева, она долгое время списывала боли на обычный радикулит, продолжая выступать на сцене и игнорируя необходимость медицинского обследования. Только невыносимая боль вынудила артистку экстренно обратиться за помощью.

Александра Мышляева
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