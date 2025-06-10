Звезде «Интернов» грозит замена суставов на протезы

Актрисе Светлане Камыниной может потребоваться операция по замене суставов на протезы из-за сильных болей в коленях и бедре. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 46-летняя звезда «Интернов» уже шесть месяцев испытывает серьёзные проблемы со здоровьем — у неё наблюдаются выраженные боли в тазобедренном и коленном суставах. Медицинское обследование выявило структурные изменения суставов с нарушением их функций. Врачи не исключают вероятность необходимости эндопротезирования (установки искусственных суставов) в случае прогрессирования заболевания.

По словам Светланы Камыниной, никаких проблем с опорно-двигательным аппаратом у неё нет. На ходьбу актриса не жалуется.