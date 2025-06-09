Плющенко сделал пластическую операцию втайне от Рудковской, чтобы стать на 10 лет моложе

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что не знала о пластической операции мужа и фигуриста Евгения Плющенко. Она призналась, что не была поставлена в известность, поэтому испытала шок от визита супруга в столичную клинику звёздного хирурга Тимура Хайдарова. Об этом Рудковская сообщила на Radio Monte Carlo Golf Cup.

Плющенко и Хайдаров после операции. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ plushenkoofficial

«Я уехала в Баку. Евгений приехал к Тимуру убрать мешки под глазами, Тимур ему говорит: «Давай ещё сделаем блефаропластику, будешь такой же, только на 10 лет моложе». То есть я об этой операции узнала после того, как она состоялась», — поделилась она.

Плющенко не выходил на связь с женой почти двое суток, пока находился в клинике. Рудковская подчеркнула, что испытала шок, потому что супруг не посоветовался с ней до операции и сделал всё втайне от неё. Она добавила, что Хайдаров провёл операцию бесплатно, так как давно дружит с семьёй фигуриста. По словам Рудковской, она и сама не раз прибегала к пластике, чтобы в свои 50 лет выглядеть хорошо.