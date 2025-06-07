Навёл марафет на глазах: Плющенко сделал пластическую операцию у хирурга Хайдарова
Евгений Плющенко сделал пластическую операцию в клинике Хайдарова
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко решился на пластическую операцию в клинике скандально известного Тимура Хайдаров. Сейчас муж Яны Рудковской находится на реабилитации, о чём он сообщил в социальных сетях.
Евгений Плющенко в клинике Тимура Хайдарова. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / plushenkoofficial
Евгений умолчал о конкретных процедурах, которым подверг свою внешность. Тем не менее очевидные изменения указывают на то, что он сделал блефаропластику (подтяжку век).
«Даже выдающиеся спортсмены нашей страны, люди ставшие символом успеха и мастерства — прибегают к пластической хирургии. Можно быть многократным чемпионом мира, олимпийским чемпионом, но возрастные изменения, особенно в области лица, не щадят никого», — прокомментировал Хайдаров.
Хирург отметил, что судить об окончательном успехе операции пока рано, так как прошло недостаточно времени. Фигурист, в свою очередь, выразил благодарность врачу за его работу, высоко оценив его талант и профессионализм.
А ранее Life.ru писал, что мужчины стали чаще корректировать свою внешность. По словам специалиста, представители сильного пола предпочитают избавляться от нежелательных жировых отложений, особенно в области живота.
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / plushenkoofficial