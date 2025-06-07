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Регион
7 июня, 09:40

Навёл марафет на глазах: Плющенко сделал пластическую операцию у хирурга Хайдарова

Евгений Плющенко сделал пластическую операцию в клинике Хайдарова

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко решился на пластическую операцию в клинике скандально известного Тимура Хайдаров. Сейчас муж Яны Рудковской находится на реабилитации, о чём он сообщил в социальных сетях.

Евгений Плющенко в клинике Тимура Хайдарова. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / plushenkoofficial

Евгений умолчал о конкретных процедурах, которым подверг свою внешность. Тем не менее очевидные изменения указывают на то, что он сделал блефаропластику (подтяжку век).

«Даже выдающиеся спортсмены нашей страны, люди ставшие символом успеха и мастерства — прибегают к пластической хирургии. Можно быть многократным чемпионом мира, олимпийским чемпионом, но возрастные изменения, особенно в области лица, не щадят никого», — прокомментировал Хайдаров.

Хирург отметил, что судить об окончательном успехе операции пока рано, так как прошло недостаточно времени. Фигурист, в свою очередь, выразил благодарность врачу за его работу, высоко оценив его талант и профессионализм.

«Поднимите мне веки»: Хирург раскрыл, кому стоит сделать блефаропластику
«Поднимите мне веки»: Хирург раскрыл, кому стоит сделать блефаропластику

А ранее Life.ru писал, что мужчины стали чаще корректировать свою внешность. По словам специалиста, представители сильного пола предпочитают избавляться от нежелательных жировых отложений, особенно в области живота.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / plushenkoofficial

Мария Любицкая
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