Навёл марафет на глазах: Плющенко сделал пластическую операцию у хирурга Хайдарова

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко решился на пластическую операцию в клинике скандально известного Тимура Хайдаров. Сейчас муж Яны Рудковской находится на реабилитации, о чём он сообщил в социальных сетях.

Евгений Плющенко в клинике Тимура Хайдарова. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / plushenkoofficial

Евгений умолчал о конкретных процедурах, которым подверг свою внешность. Тем не менее очевидные изменения указывают на то, что он сделал блефаропластику (подтяжку век).

«Даже выдающиеся спортсмены нашей страны, люди ставшие символом успеха и мастерства — прибегают к пластической хирургии. Можно быть многократным чемпионом мира, олимпийским чемпионом, но возрастные изменения, особенно в области лица, не щадят никого», — прокомментировал Хайдаров.

Хирург отметил, что судить об окончательном успехе операции пока рано, так как прошло недостаточно времени. Фигурист, в свою очередь, выразил благодарность врачу за его работу, высоко оценив его талант и профессионализм.