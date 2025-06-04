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4 июня, 08:23

«Поднимите мне веки»: Хирург раскрыл, кому стоит сделать блефаропластику

Врач Леликов: Блефаропластика уменьшает отёчность и уставший вид лица

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Блефаропластика — косметическая процедура, при которой медики корректируют верхнее или нижнее веко. Люди делают данный тип пластики, чтобы «освежить» лицо, уменьшить морщины, отёчность, а также избавиться от тяжёлого взгляда и уставшего вид лица, объяснил пластический хирург, врач высшей категории Андрей Леликов. По его словам, блефаропластика показана мужчинам и женщинам старше 30-35 лет.

«Избытки тканей, нависание кожи в области верхних век, придаёт тяжесть взгляду, мешки, морщины в области нижних век, отёчность ткани. Хотя достаточно часто выполняется операция и в более младшем возрасте, когда по наследству достаются избытки мягких тканей в виде тяжёлого нависание верхних век и мешков под глазами», — подчеркнул специалист в беседе с RuNews24.ru.

Леликов дополнил, что процедура в среднем длится полтора часа. После операции пациентам необходимо ограничить физические нагрузки, а также отказаться от посещения сауны и бани на полтора-два месяца. По его словам, соблюдение этих рекомендаций поможет достичь оптимального результата и избежать непредвиденных осложнений.

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А ранее Life.ru писал, что мужчины стали чаще корректировать свою внешность. По словам специалиста, представители сильного пола предпочитают избавляться от нежелательных жировых отложений, особенно в области живота.

Дарья Нарыкова
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