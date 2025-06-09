«Будто шуруп в кости»: Страшная болезнь едва не погубила актрису Васильеву

Актриса Татьяна Васильева рассказала о перенесённой операции после обнаружения грыжи в её позвоночнике. Своей историей артистка поделилась в эфире шоу «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ. Она призналась, что до госпитализации испытывала дикие боли в спине и уже не могла нормально жить.

По словам Васильевой, долгое время ей казалось, что это банальный радикулит. Артистка даже продолжала выходить на сцену и не просила медицинской помощи. Но однажды боль оказалась настолько нестерпимой, что пришлось обратиться в больницу. Первое время ей ставили уколы, которые снимали симптомы примерно на 10 дней, после чего актриса вновь шла к медикам.

«Это как будто тебе вот этот шуруп вкручивают и вкручивают в кости. Начиная от поясницы и до пяток. И ты не можешь лежать, а спать можешь только стоя. Я вот еду в поезде, встаю и держусь руками за полки, потому что когда встаёшь, то проходит. Ходила я и мучилась», — описала своё состояние в момент обострения Васильева.

На одном из приёмов врач выписал артистке направление на полное обследование. Как выяснилось, Васильева страдала от огромной грыжи, которую не сразу смогли обнаружить. Кинозвезда недоумевает, почему появилась такая болезнь. По её мнению, всё дело в физических нагрузках, которые она даёт себе в спортзале, а также из-за чрезмерно активного образа жизни, практически без отдыха. Хирург посоветовал Васильевой соглашаться на операцию. В мае актрисе удалили грыжу, теперь она вздохнула спокойно и начала возвращаться к привычному образу жизни.