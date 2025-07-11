60-летняя звезда «Кровавого четверга» Паулина Поризкова выходит замуж
60-летняя модель и актриса Паулина Поризкова выходит замуж
Паулина Поризкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @paulinaporizkov
Звезда культового фильма «Кровавый четверг» Паулина Поризкова сделала сенсационное заявление в запрещённой социальной сети. 60-летняя чешская топ-модель и актриса выходит замуж за 62-летнего Джеффа Гринштейна – сценариста легендарных сериалов «Друзья» и «Отчаянные домохозяйки».
В своем аккаунте Поризкова опубликовала трогательное видео, где пара едет в машине, а камера крупным планом показывает обручальное кольцо на её пальце.
Паулина Поризкова с женихом. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @paulinaporizkov
«Он сделал предложение», – лаконично подписала ролик счастливая невеста.
Пара познакомилась в прошлом году. Для Поризковой это будет второй брак – с 1989 по 2018 год она была замужем за рок-музыкантом Риком Окаско, от которого родила двух сыновей. Теперь звезда начинает новую главу жизни с голливудским сценаристом, чьи работы известны миллионам зрителей по всему миру.
Ранее сообщалось, что обладательница золотой олимпийской медали Аделина Сотникова вышла замуж за отца своего ребёнка, теннисиста Дмитрия Попко. На свадебных снимках спортсменка предстала в элегантном коротком платье с открытыми плечами, а Дмитрий выбрал классический образ, надев чёрный пиджак и синий галстук.