60-летняя звезда «Кровавого четверга» Паулина Поризкова выходит замуж

В своем аккаунте Поризкова опубликовала трогательное видео, где пара едет в машине, а камера крупным планом показывает обручальное кольцо на её пальце.

Пара познакомилась в прошлом году. Для Поризковой это будет второй брак – с 1989 по 2018 год она была замужем за рок-музыкантом Риком Окаско, от которого родила двух сыновей. Теперь звезда начинает новую главу жизни с голливудским сценаристом, чьи работы известны миллионам зрителей по всему миру.