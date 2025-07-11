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11 июля, 06:31

60-летняя звезда «Кровавого четверга» Паулина Поризкова выходит замуж

60-летняя модель и актриса Паулина Поризкова выходит замуж

Паулина Поризкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @paulinaporizkov

Паулина Поризкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @paulinaporizkov

Звезда культового фильма «Кровавый четверг» Паулина Поризкова сделала сенсационное заявление в запрещённой социальной сети. 60-летняя чешская топ-модель и актриса выходит замуж за 62-летнего Джеффа Гринштейна – сценариста легендарных сериалов «Друзья» и «Отчаянные домохозяйки».

В своем аккаунте Поризкова опубликовала трогательное видео, где пара едет в машине, а камера крупным планом показывает обручальное кольцо на её пальце.

Паулина Поризкова с женихом. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @paulinaporizkov

Паулина Поризкова с женихом. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @paulinaporizkov

«Он сделал предложение», – лаконично подписала ролик счастливая невеста.

Пара познакомилась в прошлом году. Для Поризковой это будет второй брак – с 1989 по 2018 год она была замужем за рок-музыкантом Риком Окаско, от которого родила двух сыновей. Теперь звезда начинает новую главу жизни с голливудским сценаристом, чьи работы известны миллионам зрителей по всему миру.

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Алиса Хуссаин
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