Фигуристка Аделина Сотникова вышла замуж за теннисиста Дмитрия Попко

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова вышла замуж за отца своего сына, теннисиста Дмитрия Попко. О своём бракосочетании в День любви, семьи и верности фигуристка сообщила в соцсетях.

Аделина появилась на фото в коротком свадебном платье с приспущенными рукавами, а её избранник был в чёрном пиджаке и синем галстуке.

«08.08.08. Никто не поймёт, что это за цифра, но я понимаю», — загадочно подписала снимок 29-летняя спортсменка, намекнув на бесконечность их союза вставкой на фото.

Сотникова впервые стала мамой в ноябре 2022 года, а личность отца ребёнка раскрыла лишь в марте 2023-го.