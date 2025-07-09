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9 июля, 17:43

Фигуристка Аделина Сотникова вышла замуж за теннисиста Дмитрия Попко

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) / adelina_sotnikova14

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) / adelina_sotnikova14

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова вышла замуж за отца своего сына, теннисиста Дмитрия Попко. О своём бракосочетании в День любви, семьи и верности фигуристка сообщила в соцсетях.

Аделина появилась на фото в коротком свадебном платье с приспущенными рукавами, а её избранник был в чёрном пиджаке и синем галстуке.

«08.08.08. Никто не поймёт, что это за цифра, но я понимаю», — загадочно подписала снимок 29-летняя спортсменка, намекнув на бесконечность их союза вставкой на фото.

Сотникова впервые стала мамой в ноябре 2022 года, а личность отца ребёнка раскрыла лишь в марте 2023-го.

Арина Аверина поймала букет на свадьбе сестры и подтвердила отношения с Алиевым
Арина Аверина поймала букет на свадьбе сестры и подтвердила отношения с Алиевым

Ранее Life.ru сообщал, что гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьёв официально стали супругами. В социальных сетях молодожёнов и сестры Дины — Арины Авериной — появились свадебные фотографии и видео, снятые в Москве. Под одним из кадров была краткая подпись: «07.07.2025. Муж и жена».

Александра Мышляева
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