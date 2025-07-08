Арина Аверина поймала букет на свадьбе сестры и подтвердила отношения с Алиевым

Гимнастка Арина Аверина и фигурист Дмитрий Алиев подтвердили отношения совместными фото со свадьбы сестры Арины Дины Авериной. Об этом стало известно из публикаций спортсменов в Instagram*.

На снимках Алиев держит пойманную подвязку, а Арина — букет невесты. Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике поймала его во время церемонии.

Серебряный призёр Олимпиады в Токио, гимнастка Дина Аверина вышла замуж за олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва. 18-кратная чемпионка мира уточнила, что планирует взять двойную фамилию.

Напомним, роман молодожёнов зародился за кулисами шоу «Ледниковый период» осенью 2024 года. На экране они выглядели идеальным творческим тандемом — обаятельный фигурист и пластичная гимнастка моментально покорили публику. Но в реальной жизни между звездами спорта вспыхнули чувства, которые вскоре превратились в нечто большее, чем просто партнёрские отношения. Молодые спортсмены обручились в красивую дату в Москве.