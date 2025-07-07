Гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьёв поженились в красивую дату

Гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьёв официально стали супругами.

Свадебные фото и видео, сделанные в Москве, появились в социальных сетях новобрачных, а также у сестры Дины — Арины Авериной. Под одним из снимков — лаконичная подпись: «07.07.2025. Муж и жена».

26-летняя Дина Аверина — звезда художественной гимнастики, 18-кратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр в Токио. 35-летний Дмитрий Соловьёв — олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире и серебряный призёр Игр в Пхёнчхане, где выступал в паре с Екатериной Бобровой.

История любви Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва началась в эфире — на съёмках популярного телешоу «Ледниковый период» осенью 2024 года. Поначалу их воспринимали просто как яркий творческий дуэт: харизматичный фигурист и грациозная гимнастка быстро завоевали симпатии зрителей. Однако за кадром между ними завязались тёплые отношения, которые вскоре переросли в роман. Поклонники пары с интересом следили за их совместными выступлениями и редкими откровенными публикациями в соцсетях. Несмотря на разницу в возрасте и сферах спорта, Дина и Дмитрий нашли в друг друге поддержку и вдохновение, что и стало основой их крепкого союза.