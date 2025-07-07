Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 14:34

Гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьёв поженились в красивую дату

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) / dinaverina98

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) / dinaverina98

Гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьёв официально стали супругами.

Свадебные фото и видео, сделанные в Москве, появились в социальных сетях новобрачных, а также у сестры Дины — Арины Авериной. Под одним из снимков — лаконичная подпись: «07.07.2025. Муж и жена».

Слёзы на Олимпиаде, травля в сети, беременность: драма и возрождение Александры Трусовой
Слёзы на Олимпиаде, травля в сети, беременность: драма и возрождение Александры Трусовой

26-летняя Дина Аверина — звезда художественной гимнастики, 18-кратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр в Токио. 35-летний Дмитрий Соловьёв — олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире и серебряный призёр Игр в Пхёнчхане, где выступал в паре с Екатериной Бобровой.

История любви Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва началась в эфире — на съёмках популярного телешоу «Ледниковый период» осенью 2024 года. Поначалу их воспринимали просто как яркий творческий дуэт: харизматичный фигурист и грациозная гимнастка быстро завоевали симпатии зрителей. Однако за кадром между ними завязались тёплые отношения, которые вскоре переросли в роман. Поклонники пары с интересом следили за их совместными выступлениями и редкими откровенными публикациями в соцсетях. Несмотря на разницу в возрасте и сферах спорта, Дина и Дмитрий нашли в друг друге поддержку и вдохновение, что и стало основой их крепкого союза.

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев нашёл новую любовь возраста своей дочери
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев нашёл новую любовь возраста своей дочери

А вот у Арины Авериной (младшей сестры-близняшки Дины) в публичном поле пока нет информации о романтических отношениях. В её профилях нет упоминаний о партнёрах или свадьбе.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Дина Аверина
  • Арина Аверина
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar