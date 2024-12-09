Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев нашёл новую любовь возраста своей дочери

Бывший вратарь «Зенита» 45-летний Вячеслав Малафеев, недавно завершивший развод со своей второй женой, нашёл новую любовь. Об этом сообщает «StarHit».

Вячеслав Малофеев и его новая возлюбленная. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / angelina___shkatova

В социальных сетях футболист представил свою избранницу — 23-летнюю российскую гимнастку Ангелину Шкатову. Девушка является ровесницей дочери Малафеева от первого брака. Разница в возрасте между спортсменами составляет 22 года, но это не мешает их отношениям. Влюблённые наслаждаются обществом друг друга, и, судя по всему, это начало новой главы в жизни обоих.

После завершения спортивной карьеры у Вячеслава, вероятно, появилось больше свободного времени для новых начинаний не только в личной жизни, но и в профессиональной сфере. Помимо отношений с Ангелиной Шкатовой, он активно развивает свой бизнес в сфере недвижимости, успешно реализуя себя и вне спорта.

Ангелина Шкатова известна своими достижениями в спорте: она завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио по художественной гимнастике. Ранее она отмечала, что из-за интенсивных тренировок у неё не остается времени на личную жизнь. Однако, похоже, в этой сфере наконец произошли перемены, и она нашла время для отношений с известным футболистом. Девушка выложила в социальные сети совместное видео с Вячеславом, на котором оба выглядят счастливыми.

Развод Малафеева с его второй женой Екатериной прошел без скандалов. Они были вместе 11 лет и смогли мирно договориться о разделении имущества, что Вячеслав считает ключевым фактором в успешном завершении бракоразводного процесса. «Моя рекомендация в том, что нужно договариваться обо всем еще до суда — подписать мировое соглашение, оценить имущество и, если это возможно, прямо поровну поделить объекты, либо доплатить какой-то из сторон», — советует Малафеев.

Стоит напомнить, что первая супруга Вячеслава погибла в автокатастрофе в 2011 году. Эта трагедия оставила травму в жизни спортсмена, и он до сих пор считает себя виновным в случившемся, поскольку в тот день был на игре.