«Враньё»: Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего

Информация о том, что телеведущий Николай Дроздов попал в больницу, не соответствует действительности. Об этом утверждает его близкий друг, художник Константин Мирошник.

«Да враньё это. Врут как дышат. Нога заболела, суставы — всё-таки возраст, уже 88 лет. Ставили уколы. Не переживайте, всё в порядке», — сказал собеседник РИА «Новости».

Напомним, ранее в сети появились сообщения о том, что Дроздова экстренно госпитализировали якобы для проведения операции. Тревожные новости о здоровье учёного стали поступать ещё в 2023 году, когда Николай Дроздов столкнулся с серьёзным испытанием — у него обнаружили злокачественную опухоль. В конце ноября, начав курс химиотерапии, он продемонстрировал удивительную стойкость, а всего через месяц удалось добиться ремиссии и существенного прогресса в лечении.