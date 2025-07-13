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Регион
13 июля, 12:09

Николая Дроздова экстренно госпитализировали

Mash: Николая Дроздова госпитализировали для операции

Николай Дроздов. Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков

Николай Дроздов. Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков

Знаменитый российский телеведущий и деятель науки Николай Дроздов был экстренно доставлен в больницу, где ему предстоит операция. Причиной госпитализации 88-летнего ведущего программы «В мире животных» стали нестерпимые боли и заметная хромота, вызванные деформирующим гонартрозом коленных суставов третьей степени. Об этом сообщает Mash.

Из-за этого недуга одно из колен знаменитого ведущего почти не разгибается, в связи с чем он вынужден передвигаться исключительно с тростью. Приём таблеток и физиотерапия лишь временно облегчили его состояние, но сейчас все симптомы вернулись, требуя радикальных мер и хирургического вмешательства. Врачам предстоит заменить суставы Николаю Николаевичу — сначала эндопротезирование проведут на одном колене, а потом на другом.

Николай Дроздов стал ниже из-за прогрессирующего заболевания
Николай Дроздов стал ниже из-за прогрессирующего заболевания

Напомним, что в сентябре 2023 года Николай Дроздов столкнулся с серьёзным испытанием — у него обнаружили злокачественную опухоль. В конце ноября, начав курс химиотерапии, он продемонстрировал удивительную стойкость, а всего через месяц удалось добиться ремиссии и существенного прогресса в лечении. Несмотря на успешную борьбу с болезнью и планы вернуться к преподаванию, чрезмерная утомляемость пока не позволяют Николаю Николаевичу возобновить активную деятельность.

Ольга Сливченко
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