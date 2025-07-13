Николая Дроздова экстренно госпитализировали

Знаменитый российский телеведущий и деятель науки Николай Дроздов был экстренно доставлен в больницу, где ему предстоит операция. Причиной госпитализации 88-летнего ведущего программы «В мире животных» стали нестерпимые боли и заметная хромота, вызванные деформирующим гонартрозом коленных суставов третьей степени. Об этом сообщает Mash.

Из-за этого недуга одно из колен знаменитого ведущего почти не разгибается, в связи с чем он вынужден передвигаться исключительно с тростью. Приём таблеток и физиотерапия лишь временно облегчили его состояние, но сейчас все симптомы вернулись, требуя радикальных мер и хирургического вмешательства. Врачам предстоит заменить суставы Николаю Николаевичу — сначала эндопротезирование проведут на одном колене, а потом на другом.