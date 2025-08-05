В Госдуме объяснили, можно ли уйти на больничный из-за месячных

Женщины, страдающие от выраженного болевого синдрома во время менструации, имеют право на получение больничного листа. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

«Если при критических днях есть болевой синдром, то, как правило, женщина давно уже наблюдается у соответствующего доктора. Он знает её проблемы и готов выделить больничный в какие-то особые дни», — пояснила парламентарий в разговоре с NEWS.ru.