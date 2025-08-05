В Госдуме объяснили, можно ли уйти на больничный из-за месячных
Депутат Бессараб: Женщины с болевым синдромом в ПМС имеют право на больничный
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Женщины, страдающие от выраженного болевого синдрома во время менструации, имеют право на получение больничного листа. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.
«Если при критических днях есть болевой синдром, то, как правило, женщина давно уже наблюдается у соответствующего доктора. Он знает её проблемы и готов выделить больничный в какие-то особые дни», — пояснила парламентарий в разговоре с NEWS.ru.
Бессараб уточнила, что такое решение требует системного медицинского наблюдения, поскольку сильные боли часто свидетельствуют о гинекологических нарушениях. По словам депутата, лечащий врач может оформить временную нетрудоспособность на период обострения симптомов после оценки состояния пациентки и её медицинской истории.
Напомним, ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила с инициативой о введении удалёнки для сотрудниц во время критических дней. По словам парламентария, полностью массовой такая практика не станет — дистант просто невозможен в ряде профессий.