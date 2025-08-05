Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 09:25

В Госдуме объяснили, можно ли уйти на больничный из-за месячных

Депутат Бессараб: Женщины с болевым синдромом в ПМС имеют право на больничный

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Женщины, страдающие от выраженного болевого синдрома во время менструации, имеют право на получение больничного листа. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

«Если при критических днях есть болевой синдром, то, как правило, женщина давно уже наблюдается у соответствующего доктора. Он знает её проблемы и готов выделить больничный в какие-то особые дни», — пояснила парламентарий в разговоре с NEWS.ru.

Бессараб уточнила, что такое решение требует системного медицинского наблюдения, поскольку сильные боли часто свидетельствуют о гинекологических нарушениях. По словам депутата, лечащий врач может оформить временную нетрудоспособность на период обострения симптомов после оценки состояния пациентки и её медицинской истории.

Гинеколог поддержала удалёнку во время месячных, но озвучила важный нюанс
Гинеколог поддержала удалёнку во время месячных, но озвучила важный нюанс

Напомним, ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила с инициативой о введении удалёнки для сотрудниц во время критических дней. По словам парламентария, полностью массовой такая практика не станет — дистант просто невозможен в ряде профессий.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar