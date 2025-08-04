Гинеколог поддержала удалёнку во время месячных, но озвучила важный нюанс

Гинеколог Антонина Дорофеева в беседе с «Постньюс» поддержала идею временной удалённой работы для женщин, испытывающих сильные боли в критические дни. Однако, по её словам, такая мера должна применяться не всем и только по медицинским показаниям.

«Кто-то в такие дни не может встать с дивана, а некоторые даже теряют сознание. Это не норма. Безболезненная менструация — редкость», — пояснила врач. ⠀

Она подчеркнула, что вопрос перехода на дистанционный формат должен решаться индивидуально — по заключению гинеколога. Если боли регулярны и выражены, стоит обратиться за медицинской поддержкой. При этом важно не допустить, чтобы удалёнка стала «поблажкой без оснований». ⠀