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4 августа, 12:59

Гинеколог поддержала удалёнку во время месячных, но озвучила важный нюанс

Гинеколог Дорофеева: Удалёнка при болезненной менструации может быть оправданной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Гинеколог Антонина Дорофеева в беседе с «Постньюс» поддержала идею временной удалённой работы для женщин, испытывающих сильные боли в критические дни. Однако, по её словам, такая мера должна применяться не всем и только по медицинским показаниям.

«Кто-то в такие дни не может встать с дивана, а некоторые даже теряют сознание. Это не норма. Безболезненная менструация — редкость», — пояснила врач. ⠀

Она подчеркнула, что вопрос перехода на дистанционный формат должен решаться индивидуально — по заключению гинеколога. Если боли регулярны и выражены, стоит обратиться за медицинской поддержкой. При этом важно не допустить, чтобы удалёнка стала «поблажкой без оснований». ⠀

В России задумались об удалёнке для женщин в «особые дни»
В России задумались об удалёнке для женщин в «особые дни»

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила с подобной инициативой, отметив, что полностью массовой такая практика не станет — дистант просто невозможен в ряде профессий.

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Марина Фещенко
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