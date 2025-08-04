Гинеколог поддержала удалёнку во время месячных, но озвучила важный нюанс
Гинеколог Дорофеева: Удалёнка при болезненной менструации может быть оправданной
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Гинеколог Антонина Дорофеева в беседе с «Постньюс» поддержала идею временной удалённой работы для женщин, испытывающих сильные боли в критические дни. Однако, по её словам, такая мера должна применяться не всем и только по медицинским показаниям.
«Кто-то в такие дни не может встать с дивана, а некоторые даже теряют сознание. Это не норма. Безболезненная менструация — редкость», — пояснила врач. ⠀
Она подчеркнула, что вопрос перехода на дистанционный формат должен решаться индивидуально — по заключению гинеколога. Если боли регулярны и выражены, стоит обратиться за медицинской поддержкой. При этом важно не допустить, чтобы удалёнка стала «поблажкой без оснований». ⠀
Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила с подобной инициативой, отметив, что полностью массовой такая практика не станет — дистант просто невозможен в ряде профессий.