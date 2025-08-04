В России задумались об удалёнке для женщин в «особые дни»

Россиянкам следует позволить работать из дома во время менструации. С такой идеей выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи и детства Татьяна Буцкая. По её словам, такое будет позволено лишь представительницам тех профессий, формат которых предусматривает возможный переход на удалёнку.

«Бухгалтер, например, может дома работать, а сотрудник МФЦ — нет», — отметила депутат в беседе с «Абзацем».

Главная цель документа — повысить мотивацию к родительству и многодетности, а также поддержать традиционные семейные ценности в России. При этом важно, чтобы работа на удалёнке не снижала эффективность сотрудников.

«Что касается перехода на удалённый формат работы в период критических дней, такой вариант можно рассмотреть. Однако массовым он не будет, такое возможно в индивидуальных случаях. Эти случаи должны находить отражение в корпоративно-демографическом стандарте», — сказала Буцкая.