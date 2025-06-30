Отгул, вкусняшки и GTA: Libretta вывела идеальную формулу комфорта женщин во время менструации

Подавляющее большинство россиянок в первые дни цикла хотели бы взять дополнительный выходной, больше отдыхать, есть вкусную еду или поиграть в The Sims или GTA. Такие выводы следуют из исследования, которое оказалось в распоряжении Life.ru. Опрос провёл бренд Libretta (производитель — ООО «ЭвоКом», один из лидеров российского рынка товаров для гигиены и здоровья) совместно с исследовательской компанией OMI (Online Marketing Intelligence, ООО «ОуЭмАй Интернэшнл»).

Как «эти дни» влияют на образ жизни Большая часть женщин отмечает изменения в физическом состоянии: боли в животе – 72%, слабость – 47%, боли в спине и ногах – 37%, отёчность и головная боль – 22%. Чуть реже россиянки сталкиваются с акне – 17% и тошнотой – 11%. Каждая четвёртая призналась, что из-за этих трудностей вынуждена была брать отгул или больничный. А 72% однажды сталкивались с ситуацией, когда под рукой не оказывалось средств гигиены.

Менструация сказывается не только на физическом, но и на психологическом состоянии: 37% опрошенных жалуются на раздражительность и вспыльчивость, 31% – на отсутствие сил, а 29% – на перепады настроения и повышенный аппетит. Однако россиянки отмечают, что несмотря на это, продолжают вести обычный образ жизни (79%).

Как женщины себя поддерживают 37% респонденток отметили, что в этот период им больше всего хочется вкусной еды, 27% предпочитают отдыхать или спать, а 10% мечтают, чтобы их просто оставили в покое — особенно часто эти варианты выбора встречаются среди девушек в возрасте от 18 до 25 лет. Для того чтобы почувствовать себя комфортно дома, женщинам необходимы: удобная кровать (53%), любимый сериал (43%), мягкие тапочки и свободная одежда (28%), доставка еды (25%), а также травяной чай (20%).

Среди других атрибутов для улучшения настроения женщины также упоминают горячий чай (19%), мороженое и любимую музыку (17% соответственно), приглушённый свет (16%) и питомца, который согреет колени (15%). Кроме того, 7% женщин заявили, что им хотелось бы иметь рядом того, на кого можно «выплеснуть» свои эмоции, а 6% предпочли бы набор для рукоделия или маски для лица. 1% респонденток отметили, что наилучшей поддержкой для них является близкий человек.

Главные «вкусняшки», которые женщины выбирают для улучшения настроения: — Шоколад – 43% — Чай – 27% — Сладкая выпечка – 25% — Кофе – 22% — Роллы – 20% — Пицца – 17% Популярны также мороженое (16%), чипсы (15%) и бургеры (14%). Наименее востребованы в этот период диетические продукты (5%), красное мясо (4%), а также энергетики и лимонады (3%).

Когда речь идёт о досуге, в топе предпочтений российские (21%) и турецкие сериалы (19%). Также женщины часто смотрят: фильм «Сумерки» и сериал «Секс в большом городе» (14% соответственно), советские фильмы и сериал «Отчаянные домохозяйки» (13% соответственно), а также фильм «Дневник Бриджит Джонс» (12%). Интересно, что фильм о вампирах чаще всего выбирают женщины в возрасте 18-25 лет. Наименьшим спросом пользуются фильмы в жанре ужасов и триллеров — только 1%.

Кроме того, видеоигры также становятся отличным способом расслабиться. В топе предпочтений — The Sims (20%), GTA (14%), «Хогвартс: Наследие» (13%), «Ведьмак» (9%) и Minecraft (9%). Для комфортной работы в первые дни цикла женщины отмечают важным возможность работать из дома (27%), дополнительный выходной (25%), гибкий график работы (17%) и безграничный доступ к средствам гигиены в общественных пространствах (13%).

Стереотипы о цикле 43% опрошенных женщин считают, что общество не до конца понимает проблемы, связанные с менструальным циклом. 14% отмечают, что окружающие не догадываются о физическом состоянии женщины, а 13% считают, что не все понимают, какую боль может испытывать женщина в первые дни цикла. 11% жалуются на отсутствие сочувствия и поддержки со стороны окружения.

Большая доля россиянок (78%), принявших участие в исследовании, заявила, что женщины часто сталкиваются с неуместными стереотипами, связанными с менструальным циклом, к которым относятся: истеричность из-за ПМС (49%), использование ПМС как оправдание плохого настроения (43%), преувеличение боли или дискомфорта (31%). Кроме того, 30% женщин сталкивались с нежеланием мужчин погружаться в эту тему. Также многие респондентки отмечают, что менструации воспринимаются как табу (28%) или как «грязный» и «стыдный» процесс (22%). Поддержание этих стереотипов, по мнению респонденток, связано с нежеланием разбираться в состоянии каждой женщины (42%), завышенными ожиданиями от женского пола (30%), табуированностью темы (18%) и желанием контролировать женское тело (8%).

«Наш бренд призывает общество не поддерживать стереотипы, а проявлять больше понимания к потребностям женщин в первые дни цикла: можно предложить помощь по дому, быть терпеливым к перепадам настроения, создать спокойную атмосферу и просто быть рядом, чтобы выслушать и поддержать», — рассказала руководитель департамента по бренд-маркетингу потребительских товаров Юлия Соболева.

Исследование проведено по заказу ООО «ЭвоКом» компанией OMI в апреле-мае 2025 года. ООО «Эволюция комфорта» — один из ведущих российских производителей продукции для гигиены и здоровья. В ассортименте компании представлены бренды Zewa, Tellus, Libretta и Somfort. В рамках данного исследования аналитики опросили 1575 женщин в возрасте от 18 до 45 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников. Среди респондентов 15% составили женщины в возрасте от 18 до 25 лет, 35% — от 26 до 35 лет и 50% — от 36 до 45 лет. 38% опрошенных относят себя к специалистам, 12% — к менеджерам или домохозяйкам, 10% — к руководителям среднего звена, 5% — к студенткам, 4% — к предпринимателям, 3% — к руководителям высшего звена. 7% отметили, что не работают, а 8% выбрали другие виды занятости.