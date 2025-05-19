В России придумали использовать VR для борьбы с тазовой болью у женщин

Специалисты из Сеченовского университета и Клинической больницы № 85 ФМБА России доказали, что виртуальная реальность (VR) помогает уменьшить хроническую тазовую боль и снизить уровень стресса у пациенток с эндометриозом. Об этом представители вуза сообщили «Газете.ru».

Эндометриоз — гинекологическое заболевание, при котором клетки эндометрия разрастаются за пределами матки. Это вызывает интенсивные боли во время менструаций и в другие фазы цикла, а также провоцирует маточные кровотечения и бесплодие. Без лечения болезнь приводит к образованию рубцов и нарушению работы поражённых органов.

Терапия при эндометриозе направлена не только на устранение гинекологических симптомов, но и на борьбу с хронической болью, тревожностью и депрессией. Новый метод с применением VR-технологий как раз помогает справиться с этими проявлениями заболевания.

«VR позволяет индивидуально подбирать визуальные элементы для максимального успокаивающего эффекта. Кроме того, технология целенаправленно снижает уровень боли через активацию зон мозга, отвечающих за эмоции», — рассказала инициатор исследования, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Сеченовского университета Татьяна Громова.

В эксперименте приняли участие пациентки с эндометриозом, которые в течение месяца проходили 20-минутные сеансы виртуальной реальности. Во время процедур они могли наблюдать успокаивающие природные ландшафты, подобранные с учётом их предпочтений. Результаты показали, что после 5–10 сеансов у всех участниц уменьшилась тревожность, снизились болевые ощущения и улучшилось качество жизни. При этом количество необходимых процедур не зависело от степени тяжести симптомов. Исследователи планируют продолжить изучение метода с привлечением большего числа пациенток.