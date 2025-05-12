Доктор Мороз: Российские врачи начали уничтожать рак холодом

Сеченовский университет представил усовершенствованную методику криоабляции – воздействия отрицательными температурами. Это позволит безболезненно бороться с опухолями почек, сообщает газета «Известия».

Медики теперь используют КТ для сверхточного позиционирования охлаждающих игл в поражённом участке органа. Постепенное снижение температуры электричеством уничтожает больные клетки – эксперименты подтвердили, что опухолевая ткань погибает при -40°C.

Этот подход радикально снижает инвазивность, позволяя проводить вмешательство под местной анестезией. Это спасение для тех, кому традиционные операции противопоказаны из-за сопутствующих заболеваний. При этом домой после процедуры можно отправиться уже спустя несколько часов, а не дней, как было раньше.

Как пояснил доцент Станислав Али, переход от УЗИ к КТ – ключевой момент. Компьютерная томография даёт возможность видеть границы опухоли и контролировать формирование «ледяного шара» вокруг иглы в реальном времени, гарантируя полное уничтожение новообразования по всем онкологическим стандартам. Эффективность метода уже доказана на практике – процедура успешно проведена пожилому пациенту с серьёзными сопутствующими заболеваниями.

«Если ледяной шар, по данным компьютерной томографии, перекрывает всю опухоль, значит, во время процедуры соблюдены все онкологические каноны», — сказал врач.