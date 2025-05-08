«Моё время ещё не пришло»: Солист группы 3 Doors Down раскрыл свой страшный диагноз

Печальную новость сообщил поклонникам лидер американской группы 3 Doors Down Брэд Арнольд. В посте на своей странице в соцсетях музыкант написал, что борется с раком почки четвёртой стадии, который уже поразил лёгкие. Исполнитель знаменитой баллады «Here Without You» заявил, что не сдастся в борьбе с болезнью, поскольку его «время ещё не пришло».

«Привет, это Брэд из 3 Doors Down. Сегодня у меня для вас не очень хорошие новости. Я заболел пару недель назад, а затем пошёл в больницу, прошёл обследование и фактически получил диагноз, что у меня светлоклеточная почечная карцинома, которая пустила метастазы в моё лёгкое», — рассказал артист в соцсетях.

Несмотря на то, что фронтмен настроен на лечение и не унывает, он также не перестаёт уповать на помощь Бога. Также артист обратился ко всем фанатам и попросил поддержки.