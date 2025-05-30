Гинеколог объяснила, почему россиянки могут не обращать внимания на сенсации о «токсичных тампонах»
Врач Ерофеева: В России очень высокие требования к тампонам, токсины не допустят
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Врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева призвала не обращать внимание на зарубежные публикации об опасных пестицидах, якобы выявленных в тампонах. В беседе с Life.ru она напомнила, что вся продукция для гигиены (тем более, для интимной гигиены) проходит токсикологические и другие тесты на безопасность.
За это отвечают очень серьезные ведомства, к тому же, большая часть гигиенических средств давно производится в России, где очень высокие требования к таким изделиям и где контроль осуществляется, начиная от отбора материалов, в процессе производства, и на этапе готовности продукции. И, даже если какие-то микроскопические химические элементы в тампонах и есть, как они попадут в кровь? Наоборот, тампоны впитают в себя менструальные выделения.
Главное — напомнила Ерофеева — не носить их сутки напролёт, а менять через каждые несколько часов. И тампоны, и прокладки остаются лучшими способами сохранять женщинам и девушкам комфорт и уверенность в себе во время менструации, заключила врач.
Напомним, ранее зарубежные СМИ сообщили, что в тампонах популярных брендов обнаружили пестициды. Исследование выявило наличие глифосата в продукции марок Tampax, Lil-Lets, Tesco, Boots и Superdrug. При этом концентрация вещества в этих продуктах значительно превышает допустимые нормы. Неожиданный компонент может серьёзно сказаться на здоровье, вызывая рак и гормональные сбои.