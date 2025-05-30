Гинеколог объяснила, почему россиянки могут не обращать внимания на сенсации о «токсичных тампонах»

За это отвечают очень серьезные ведомства, к тому же, большая часть гигиенических средств давно производится в России, где очень высокие требования к таким изделиям и где контроль осуществляется, начиная от отбора материалов, в процессе производства, и на этапе готовности продукции. И, даже если какие-то микроскопические химические элементы в тампонах и есть, как они попадут в кровь? Наоборот, тампоны впитают в себя менструальные выделения.