В тампонах популярных марок нашли вызывающий рак токсин

В тампонах популярных брендов обнаружили пестициды. Неожиданный компонент может серьёзно сказаться на здоровье, вызывая рак и гормональные сбои, сообщает издание Daily Mail.

Исследование выявило наличие глифосата, токсичного пестицида, в тампонах марок Tampax, Lil-Lets, Tesco, Boots и Superdrug. При этом концентрация вещества в этих продуктах значительно превышает допустимые нормы. Особую опасность, предупреждают специалисты, представляет прямой контакт токсина со слизистой оболочкой, что позволяет ему быстро всасываться в кровь, обходя естественные механизмы фильтрации организма.