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30 мая, 08:09

В тампонах популярных марок нашли вызывающий рак токсин

Daily Mail: В тампонах Tampax, Boots и Superdrug нашли токсин, вызывающий рак

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В тампонах популярных брендов обнаружили пестициды. Неожиданный компонент может серьёзно сказаться на здоровье, вызывая рак и гормональные сбои, сообщает издание Daily Mail.

Исследование выявило наличие глифосата, токсичного пестицида, в тампонах марок Tampax, Lil-Lets, Tesco, Boots и Superdrug. При этом концентрация вещества в этих продуктах значительно превышает допустимые нормы. Особую опасность, предупреждают специалисты, представляет прямой контакт токсина со слизистой оболочкой, что позволяет ему быстро всасываться в кровь, обходя естественные механизмы фильтрации организма.

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А ранее Life.ru сообщал, в каких случаях нужно срочно вызывать скорую помощь при боли в животе. Особенно опасно терпеть острую и продолжительную боль, пояснил эксперт.

Мария Любицкая
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