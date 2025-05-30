В тампонах популярных марок нашли вызывающий рак токсин
Daily Mail: В тампонах Tampax, Boots и Superdrug нашли токсин, вызывающий рак
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В тампонах популярных брендов обнаружили пестициды. Неожиданный компонент может серьёзно сказаться на здоровье, вызывая рак и гормональные сбои, сообщает издание Daily Mail.
Исследование выявило наличие глифосата, токсичного пестицида, в тампонах марок Tampax, Lil-Lets, Tesco, Boots и Superdrug. При этом концентрация вещества в этих продуктах значительно превышает допустимые нормы. Особую опасность, предупреждают специалисты, представляет прямой контакт токсина со слизистой оболочкой, что позволяет ему быстро всасываться в кровь, обходя естественные механизмы фильтрации организма.
А ранее Life.ru сообщал, в каких случаях нужно срочно вызывать скорую помощь при боли в животе. Особенно опасно терпеть острую и продолжительную боль, пояснил эксперт.