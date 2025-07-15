Демограф призвал разрешить онлайн-обучение студенческим семьям с ребёнком

Профессор кафедры социологии семьи и демографии факультета социальных наук МГУ Александр Синельников предложил расширить возможности для студентов, которые стали родителями. В беседе с «Постньюс» он призвал позволить им переходить на онлайн-обучение в первые годы ухода за ребёнком.

Эксперт отмечает, что предоставление лишь академического отпуска не решает всех проблем молодых семей, особенно если они переезжают в другой город, где за ребёнком некому присмотреть.

«Это большая проблема, если родится ребёнок, а семья приехала, например, из другого города. У них на новом месте нет ни дедушек, ни бабушек, которые могли бы с ребёнком сидеть», — пояснил демограф.

По мнению Синельникова, такие меры поддержки крайне важны, поскольку современная российская молодёжь всё чаще откладывает создание семьи на неопределённый срок. Это может привести к тому, что многие останутся без партнёра на всю жизнь.

«Чем дольше откладывается брак и вообще создание семьи, тем меньше шансов, что это вообще когда-либо произойдёт», — считает он.