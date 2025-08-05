Психолог объяснила, как распознать абьюзера на первом свидании

Женщинам стоит насторожиться, если новый знакомый с первых минут диктует правила поведения. Об этом предупредила психолог Александра Миллер, отметившая также, что излишний контроль и резкие перепады от восхищения к унижению могут указывать на абьюзивные наклонности.

«Когда мужчина начинает тотально контролировать (куда ушла, во сколько пришла) — говорит о том, что это будет продолжаться на протяжении всей жизни», — предупредила она в разговоре с «Радио 1».

Психолог отметила, что особенно показательно поведение мужчины с обслуживающим персоналом — склонность к скандалам и унижениям должна насторожить. Эксперт пояснила, что абьюзеры и психопаты часто используют манипулятивную тактику: вначале осыпают партнёршу комплиментами, а затем резко переходят к критике и указаниям.

Миллер привела пример: если при первом знакомстве мужчина комментирует цвет маникюра или даёт непрошеные советы — это явный признак потенциально опасных отношений. Тактичный человек, подчеркнула она, не станет делать замечаний малознакомой женщине.