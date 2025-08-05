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5 августа, 08:47

Психолог объяснила, как распознать абьюзера на первом свидании

Психолог Миллер: Абьюзеры часто резко переходят от комплиментов к унижению

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Just dance

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Just dance

Женщинам стоит насторожиться, если новый знакомый с первых минут диктует правила поведения. Об этом предупредила психолог Александра Миллер, отметившая также, что излишний контроль и резкие перепады от восхищения к унижению могут указывать на абьюзивные наклонности.

«Когда мужчина начинает тотально контролировать (куда ушла, во сколько пришла) — говорит о том, что это будет продолжаться на протяжении всей жизни», — предупредила она в разговоре с «Радио 1».

Психолог отметила, что особенно показательно поведение мужчины с обслуживающим персоналом — склонность к скандалам и унижениям должна насторожить. Эксперт пояснила, что абьюзеры и психопаты часто используют манипулятивную тактику: вначале осыпают партнёршу комплиментами, а затем резко переходят к критике и указаниям.

Миллер привела пример: если при первом знакомстве мужчина комментирует цвет маникюра или даёт непрошеные советы — это явный признак потенциально опасных отношений. Тактичный человек, подчеркнула она, не станет делать замечаний малознакомой женщине.

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Иногда резкие слова партнёра могут быть спровоцированы не стремлением контролировать и манипулировать, а ревностью — это чувство осложняет отношения многих пар. К счастью, с ревностью можно работать и совершенно необязательно для этого нужен психолог. Life.ru рассказывал о пяти правилах, которые помогут успокоить ревнивцев.

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Юрий Лысенко
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