13 августа, 07:12

«Сигналы тела и психики»: Спортсменам объяснили, как выявить и побороть выгорание

Психолог Меркулова: Настоящее выгорание характеризуется полной потерей интереса

Спортсмен. Обложка © Life.ru

Настоящее выгорание у спортсменов характеризуется полной потерей интереса, данное ощущение не исчезает ни после выходных, ни при изменении задания. Тело и эмоции перестают реагировать даже на смену обстановки, музыку или команду. В результате сил становится всё меньше не только во время тренировок, но и в обычной жизни. Об этом рассказала спортивный психолог Ирина Меркулова.

По её словам, негативное состояние часто связано с накопленным стрессом, однообразием, чувством давления или обесцениванием собственных достижений. А чтобы преодолеть выгорание, необходимо сделать несколько важных шагов. Прежде всего нужно признать, что пауза — это не отступление, а зрелая стратегия сохранения ресурсов. Также можно сменить фокус: добавить в тренировочный график что-то новое или временно снизить интенсивность занятий.

От чашки кофе до прогулки: Названы самые популярные «ритуалы счастья» у россиян

Кроме того, важно сосредоточиться на самом процессе тренировки, а не только на результате, это поможет вернуть удовольствие даже после сильной усталости. А ещё стоит определить для себя источники энергии и, возможно, уделить больше внимания быту и отдыху. Наконец, полезно связаться с тренером, профессиональный взгляд со стороны поможет скорректировать нагрузку и избежать дальнейшего выгорания.

«Настоящая сила спортсмена — не только в преодолении себя, но и в умении слышать сигналы тела и психики, не разрушаясь изнутри ради временного результата», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Такая разная русская лень: Психолог раскрыл, что на самом деле стоит за поведением Емели, Обломова, Незнайки

