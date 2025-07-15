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15 июля, 08:03

«Сигнал о перезагрузке»: Раскрыта невероятная польза лени

Тренер по импровизации Кукуев счёл лень защитной реакцией организма

Мужчина ленится. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мужчина ленится. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Исследования показывают, что лень может стать источником повышенной продуктивности, поскольку именно в расслабленном состоянии активизируется творческое мышление. Об этом заявил лектор Общества «Знание», тренер по импровизации и публичным выступлениям Игорь Кукуев. По его словам, лень помогает не только восстановить силы, но и переосмыслить подход к повседневной рутине.

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Собеседник РИА «ФедералПресс» подчеркнул, что усталость от монотонной работы может подтолкнуть человека к поиску новых решений, автоматизации процессов или делегированию задач, ведь многие изобретения появились именно потому, что кому-то было лень выполнять работу вручную. Кроме того, планирование периодов безделья помогает избежать выгорания и поддерживать баланс между работой и отдыхом. При этом важно не путать здоровую лень с апатией или хроническим бездействием.

«Лень — это защитная реакция организма. Когда вы устали, она даёт телу и мозгу сигнал: пора перезагрузиться. Это не бездействие ради бездействия, а необходимый этап восстановления. В такие моменты появляется пространство для рефлексии, самоанализа, новых идей», — отметил эксперт.

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