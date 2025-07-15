«Сигнал о перезагрузке»: Раскрыта невероятная польза лени

Исследования показывают, что лень может стать источником повышенной продуктивности, поскольку именно в расслабленном состоянии активизируется творческое мышление. Об этом заявил лектор Общества «Знание», тренер по импровизации и публичным выступлениям Игорь Кукуев. По его словам, лень помогает не только восстановить силы, но и переосмыслить подход к повседневной рутине.

Собеседник РИА «ФедералПресс» подчеркнул, что усталость от монотонной работы может подтолкнуть человека к поиску новых решений, автоматизации процессов или делегированию задач, ведь многие изобретения появились именно потому, что кому-то было лень выполнять работу вручную. Кроме того, планирование периодов безделья помогает избежать выгорания и поддерживать баланс между работой и отдыхом. При этом важно не путать здоровую лень с апатией или хроническим бездействием.