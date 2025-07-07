Налог на лень: В Госдуме оценили идею возродить советский закон о тунеядцах

В Госдуме прокомментировали результаты опроса ВЦИОМ, который показал, что 57% россиян негативно относятся к тунеядству. Более того, 45% респондентов поддержали, чтобы был снова введён указ о запрете граждан, ведущих такой образ жизни. Однако, по словам зампреда комитета Госдумы по труду Елены Цунаевой, в России не ведут разговор о подобных мерах.

В СССР 4 мая 1961 года приняли указ об усилении борьбы с тунеядством. Он существовал 30 лет вплоть до апреля 1991 года, когда уголовная ответственность за безработицу была отменена. По словам парламентария, сейчас другое время, когда приветствуются разные формы занятости. Многодетная мама, например, не работает, потому что для неё в приоритете уделять время ухаживанию за детьми. Вместе с тем есть индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Также современная пенсионная система привязана к трудовому стажу россиян. Поэтому разговоров о введении закона о тунеядстве не ведётся.

«Наоборот, речь идёт сейчас о том, что мы максимально поддерживаем разные формы занятости. Поскольку и сама экономическая составляющая в разных регионах, она тоже специфична. Есть поддержки в виде соцконтракта на предпринимательскую деятельность», — сказала Цунаева в беседе с «Газетой.ru».

Депутат отметила, что разделяет общественное мнение о необходимости трудовой деятельности и не поддерживает тех, кто избегает работы. Вместе с тем, она полагает, что нет необходимости вводить строгий контроль за занятостью населения, как это было в советское время.