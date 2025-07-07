Самая чилловая работа: HR рассказала, куда устроиться, чтобы ничего не делать весь день

Карьера без выгорания и с минимумом стресса — не миф. Ведь должностей, где от сотрудника требуется выполнение несложных и повторяющихся задач, не так уж и мало. При этом важно понимать, что за «работой, где ничего не нужно делать» чаще всего скрывается не обыкновенное желание бездельничать, а потребность в психологической передышке от перегрузок. Об этом заявила Life.ru карьерный консультант Зилина Султанова.

Когда люди спрашивают, где можно «работать и ничего не делать», зачастую они не имеют в виду лень или бездействие. Скорее речь идёт о потребности в перерыве от постоянного стресса, перегрузок и информационной перегруженности. Это желание найти баланс между работой и личной жизнью, возможность немного расслабиться и снизить уровень напряжения. Зилина Султанова Карьерный консультант

По словам специалиста, к самым «спокойным» профессиям можно отнести ночных администраторов отелей, операторов парковок, модераторов контента, архивистов, библиотекарей, тестировщиков, ресепшионистов и даже SMM-специалистов — особенно в небольших компаниях. Эти должности предполагают повторяющиеся задачи, минимальный контроль и отсутствие давления KPI.

Однако Султанова подчёркивает, что даже такие профессии могут привести к выгоранию, если лишены смысла и перспектив. Чтобы сохранить равновесие между внутренним покоем и профессиональной реализацией, важно не только выбирать должность, но и учитывать корпоративную культуру и стиль управления в компании.