Найден самый уставший город России

Санкт-Петербург стал лидером по уровню эмоционального выгорания среди российских регионов — три четверти работающих горожан страдают от него каждый день. К такому выводу пришли аналитики банка «Точка» и сервиса hh.ru, проведя масштабное исследование. Опрос показал, что 75% петербуржцев регулярно испытывают эмоциональное истощение, связанное с работой. Это самый высокий показатель по России.

Кроме того, 65% опрошенных признались, что испытывают постоянный стресс и тревогу из-за рабочих задач. Также серьёзной проблемой оказалось отсутствие баланса между личной жизнью и карьерой — с этим сталкиваются 49% респондентов. Почти половина трудящихся сообщили об информационной перегрузке (47%) и необходимости быть на связи даже вне рабочего времени (45%). Частые переработки признали 44% опрошенных.