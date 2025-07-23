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Регион
23 июля, 13:50

Найден самый уставший город России

75% работников Петербурга ежедневно сталкиваются с эмоциональным выгоранием

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wasana Kunpol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wasana Kunpol

Санкт-Петербург стал лидером по уровню эмоционального выгорания среди российских регионов — три четверти работающих горожан страдают от него каждый день. К такому выводу пришли аналитики банка «Точка» и сервиса hh.ru, проведя масштабное исследование. Опрос показал, что 75% петербуржцев регулярно испытывают эмоциональное истощение, связанное с работой. Это самый высокий показатель по России.

Кроме того, 65% опрошенных признались, что испытывают постоянный стресс и тревогу из-за рабочих задач. Также серьёзной проблемой оказалось отсутствие баланса между личной жизнью и карьерой — с этим сталкиваются 49% респондентов. Почти половина трудящихся сообщили об информационной перегрузке (47%) и необходимости быть на связи даже вне рабочего времени (45%). Частые переработки признали 44% опрошенных.

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Ранее сообщалось, что в России всё больше пожилых граждан продолжают трудиться после выхода на пенсию. Согласно исследованию, проведённому среди 7,4 тысячи респондентов, почти половина — 48% — уже работают или планируют продолжать работать, несмотря на выход на заслуженный отдых. В среднем пенсионеры трудятся ещё 8,2 года. Причины у всех разные: примерно 35% опрошенных делают это осознанно — ради привычного уровня жизни или по любви к профессии.

Милена Скрипальщикова
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