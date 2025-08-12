Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

12 августа, 14:25

Не ленивый, а занимаюсь бедроттингом: Зумеры стали массово «гнить в кровати»

Молодые люди стали активно предаваться бедроттингу - пассивному отдыху в постели

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Молодежный жаргон постоянно обогащается новыми выражениями, описывающими актуальные тренды и явления. Одним из набирающих обороты терминов является «бедроттинг». «Вечерняя Москва» разобралась, что он означает и в каких ситуациях его применение оправдано.

Под «бедроттингом» понимается вид досуга, когда человек практически не покидает постель, предаваясь пассивному отдыху. Это может включать в себя просмотр фильмов и телесериалов, времяпрепровождение в социальных сетях, чтение или приём пищи.

Авторы материала отметили, что «бедроттинг» способствует снижению уровня стресса и предотвращению выгорания, поскольку подобный способ релаксации приглушает чувство тревоги. Тем не менее, у него есть и обратная сторона: чрезмерное увлечение «бедроттингом» способно спровоцировать нарушения сна и проблемы с позвоночником.

Кроме того, основное различие между «бедроттингом» и банальной ленью или прокрастинацией заключается в том, что первое понятие представляет собой осознанную стратегию, направленную на преодоление стрессовых состояний и тревоги. Существуют примеры употребления слова «бедроттинг»: «Я не ленивый, я просто занимаюсь бедроттингом!».

«Тихий» туризм и монастыринг: Новые тренды захватывают российских путешественников

А ранее Life.ru выяснил, какие тренды отдыха оказались самыми нестандартными этим летом. Почти половина россиян (46%) отдают предпочтение так называемому «сонному» туризму — отдыху, где главная цель качественный и комфортный сон в необычных условиях.

Дарья Нарыкова
