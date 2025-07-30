«Тихий» туризм и монастыринг: Новые тренды захватывают российских путешественников

Традиционные пакетные туры теряют популярность в России, уступая место новым форматам, таким как «тихий» туризм и монастыринг. Такие данные привёл генеральный директор сервиса путешествий Вячеслав Дусалеев в интервью «Газете.ru».

Современные туристы, особенно молодёжь, всё чаще выбирают узкие ниши, которые раньше считались экзотикой. Например, спрос на монастыринг — временное проживание при монастырях с работой в обмен на кров и пищу — вырос на 10%, а среди поколения Z интерес к этому формату увеличился на 25%.

Ещё одним заметным трендом стал «тихий» туризм — поездки в малые города вроде Серпухова, Рыбинска и Сортавалы, где можно избежать скопления людей. Интересно, что такой отдых привлекает не только молодёжь, но и старшее поколение.

Растёт спрос и на самостоятельные путешествия, которые теперь ассоциируются с независимостью и самодостаточностью. По данным эксперта, число женщин, отправляющихся в соло-поездки, увеличилось на 22%. Дусалеев также отметил, что россияне всё чаще используют искусственный интеллект для планирования поездок, особенно в преддверии праздников. Нейросети помогают им с логистикой и организацией досуга.

Внутренний туризм продолжает лидировать: по прогнозам турагентов, к концу года турпоток внутри страны вырастет на 8–17%. Этим летом 88% россиян предпочли путешествия по России, причём самым популярным направлением остался Санкт-Петербург.