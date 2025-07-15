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Регион
14 июля, 22:00

Губернатор Кубани рассказал о взрывном росте интереса россиян к винному туризму

Кондратьев: Количество туристов на винодельнях за два года увеличилось вдвое

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ BONDART PHOTOGRAPHY

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ BONDART PHOTOGRAPHY

Одним из устойчивых трендов летнего сезона в Краснодарском крае стал рост интереса к винному и гастрономическому туризму. Власти региона делают на это особую ставку.

«За последние два года количество туристов на винодельнях увеличилось вдвое, в этом году рассчитываем принять не менее 1 млн человек», — рассказал губернатор Вениамин Кондратьев в эксклюзивном интервью Life.ru.

По словам главы региона, винодельни превращаются в полноценные туристические кластеры: с ресторанами, зонами отдыха и прогулочными маршрутами. Это помогает продлить сезон за пределы летних месяцев и привлекать туристов в межсезонье.

Самое актуальное интервью для тех, кто собирается в отпуск, читайте по ссылке.

Сезон, в который никто не верил. Вениамин Кондратьев — о том, как Краснодарский край удержал туристов летом 2025 года
Сезон, в который никто не верил. Вениамин Кондратьев — о том, как Краснодарский край удержал туристов летом 2025 года
Марина Фещенко
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