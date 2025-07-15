Губернатор Кубани рассказал о взрывном росте интереса россиян к винному туризму
Кондратьев: Количество туристов на винодельнях за два года увеличилось вдвое
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Одним из устойчивых трендов летнего сезона в Краснодарском крае стал рост интереса к винному и гастрономическому туризму. Власти региона делают на это особую ставку.
«За последние два года количество туристов на винодельнях увеличилось вдвое, в этом году рассчитываем принять не менее 1 млн человек», — рассказал губернатор Вениамин Кондратьев в эксклюзивном интервью Life.ru.
По словам главы региона, винодельни превращаются в полноценные туристические кластеры: с ресторанами, зонами отдыха и прогулочными маршрутами. Это помогает продлить сезон за пределы летних месяцев и привлекать туристов в межсезонье.
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