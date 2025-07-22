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Регион
22 июля, 04:00

«Сонный» туризм и болотинг: Life.ru узнал самые необычные тренды отдыха этим летом

Опрос: Почти половина россиян этим летом отдают предпочтение сонному туризму

Сонный туризм набирает популярность среди путешественников. Обложка © freepik / freestockcenter

Сонный туризм набирает популярность среди путешественников. Обложка © freepik / freestockcenter

Почти половина россиян (46%) этим летом отдали бы предпочтение так называемому «сонному» туризму — отдыху, где главная цель качественный и комфортный сон в необычных условиях. Этот тренд, появившийся во время пандемии, включает капсульные отели, комнаты с ароматерапией и специальными матрасами.

Результаты исследования, проведённого красноярским амфибийным заводом «Север» (есть в распоряжении Life.ru), также показали, что 29% респондентов интересуются глэмпингом (гламурным отдыхом в палатках), 22% выбирают баннинг (отдых в банях), а 18% предпочитают сельский туризм. По 12% опрошенных готовы попробовать такие новые виды отдыха, как монастыринг и болотинг.

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Особое внимание в исследовании уделено растущей популярности болотинга в Сибири. Как рассказала Павлина Ильина из Васюганского заповедника, в прошлом году на экскурсии по местному болоту пришли 45 человек, а в 2025 году их число значительно выросло.

Болотинг. Фото © Предоставлено Life.ru

Болотинг. Фото © Предоставлено Life.ru

Директор по развитию завода «Север» Павел Трыков отметил, что развитие альтернативного туризма создаёт новые возможности для регионов, способствуя устойчивому развитию и сохранению культурного наследия.

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Ранее губернатор Кубани рассказал о взрывном росте интереса россиян к винному туризму. Вениамин Кондратьев отметил, что винодельни превращаются в полноценные туристические кластеры: с ресторанами, зонами отдыха и прогулочными маршрутами. Это помогает продлить сезон за пределы летних месяцев.

Ольга Годуненко
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