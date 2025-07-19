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Опубликовано 19 июля 2025, 08:53
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«Немыслимо»: Туристы из России рассказали об отдыхе на новом северокорейском курорте

РБК: Туристы из РФ довольны отдыхом на северокорейском курорте Вонсан-Кальма

Курорт Вонсан-Кальма. Обложка © ЦТАК

Курорт Вонсан-Кальма. Обложка © ЦТАК

Первая группа российских туристов, посетивших северокорейский курорт Вонсан-Кальма, поделилась отзывами о своей поездке, которая совпала с визитом Сергея Лаврова. РБК сообщает, что все россияне остались крайне довольны.

Правда, поездка могла и не состояться — начался отдых 13 человек с отмены авиарейса в Вонсан на второй день в Пхеньяне. В итоге для них был организован специальный поезд. Туристы особо отметили, что это решение принесло им ещё больше ярких эмоций от путешествия.

«Это просто немыслимо! Он (Поезд. — прим. Life.ru) был новый, очень удобный, с кондиционерами», — поделились впечатлениями туристы.

Тур на поезде пришелся по вкусу путешественникам из России, предоставив шанс увидеть природу страны. Также россияне особо выделили приветливость и радушие корейцев.

Недельные туры в КНДР на июль-август, которые включают в себя три ночи в Вонсане, доступны у нескольких российских туроператоров. Их средняя стартовая цена составляет от 1,7 тыс. долларов (133 тыс. рублей) с человека.

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Российские туристы вовремя успели полюбоваться красотами Северной Кореи. Дело в том, что после недавнего визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прибрежная туристическая зона Вонсан-Кальма в КНДР была временно закрыта для зарубежных посетителей.

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Ольга Сливченко
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