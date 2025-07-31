От чашки кофе до прогулки: Названы самые популярные «ритуалы счастья» у россиян

Россияне чаще всего улучшают своё эмоциональное состояние, пересматривая любимые киноленты и сериалы, наслаждаясь музыкой или прогулками на свежем воздухе. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на результаты исследования Tiburon Research.

Наиболее популярным способом поднять настроение оказался просмотр любимых фильмов и сериалов, который предпочитают 61% респондентов. Прослушивание любимой музыки занимает второе место (58%), а прогулки на свежем воздухе – третье (также 58%). В список популярных способов также вошли утреннее чаепитие или кофепитие и просмотр коротких видеороликов в интернете. При этом первый вариант оказался значительно популярнее второго: его выбирали 53% опрошенных, а второй – 34%.

Приобретение небольших, но приятных вещей доставляет радость трети опрошенных (30%), столько же респондентов предпочитают расслабиться в вечерней ванне.

«Большинство «ритуалов счастья» формируется на основе личного (35%) или семейного опыта (29%). 15% вдохновляются примерами из интернета или соцсетей. Еще 10% – перенимают привычки из фильмов или сериалов», — указано в тексте исследования.

Около 15% респондентов находят вдохновение в книгах, статьях, советах психологов, коучей и различных курсах. Эксперты и психологи особенно популярны среди молодёжи в возрасте 18–24 лет, в то время как люди старшего возраста реже обращаются к ним за советом.

Более трети опрошенных отметили, что ранее имели занятия, приносящие удовольствие, но со временем они перестали быть регулярными из-за нехватки времени, сил или других обстоятельств. Среди таких занятий были названы спорт, физическая активность, творчество и чтение.

Примерно треть респондентов (32%) регулярно прибегают к «ритуалам счастья» в определённое время или день, около половины (44%) делают это спонтанно, в зависимости от настроения, а остальные (24%) практикуют оба подхода. Большинство опрошенных (74%) предпочитают заниматься этими ритуалами в одиночестве.