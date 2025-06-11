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11 июня, 13:55

Корпоративный коуч: В России взялись за поиски «менеджеров по счастью»

HR-эксперт Зеленкова: Компании в РФ стали чаще нанимать менеджеров по счастью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio

В России набирает обороты уникальная HR-роль – Chief Happiness Officer (CHO), или менеджер по счастью. За два года эта позиция стала ответом на растущее выгорание и трансформировала корпоративную культуру, фокусируясь на эмоциональном благополучии персонала. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на HR-эксперта Екатерину Зеленкову.

По её словам, дело тут совсем не в моде, а в стратегии. Выгорание, усиленное пандемией и мировой нестабильностью, заставляет сотрудников переосмысливать приоритеты: теперь, помимо зарплаты, критически важны эмоциональный комфорт, уважение и гибкость.

С приходом нового поколения и обострением борьбы за таланты, особенно в IT, CHO становится ключевым звеном. Молодые специалисты ищут не просто работу, а заботу, поддержку и прозрачную культуру, где счастье – измеримая ценность. Компании адаптируются, превращая HR-функцию из административной в эмоциональную.

Такая должность пока ещё не является полностью обособленной, поскольку функционал такого специалиста куда шире, ведь он занимается корпоративной культурой и внутренними коммуникациями. При этом уровень зарплаты на таком месте может достигать 150 000–250 000 рублей в месяц, в стартапах и SME — от 80 000 рублей, часто с гибкими условиями.

«Мы наблюдаем устойчивый тренд: компании всё чаще рассматривают эмоциональное состояние сотрудников как фактор продуктивности. Это перестаёт быть абстрактным понятием», — подчеркнула Зеленкова.

9 признаков эмоционального выгорания: Как понять, что пора в отпуск, пока не стало слишком поздно
9 признаков эмоционального выгорания: Как понять, что пора в отпуск, пока не стало слишком поздно

Ранее в России предложили дать работникам компании право уйти в оплачиваемый отпуск, если они почувствовали эмоциональное выгорание. Оно может привести к психическим и физическим нарушениям, справляться с которыми придётся куда дольше, чем ждать сотрудника из отпуска. По словам автора инициативы, выгоревший человек будет приносить организации меньше прибыли.

Владимир Озеров
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