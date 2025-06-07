Автор идеи предоставлять отпуска по выгоранию объяснил, как это будет работать и в чём выгода

Потенциальное выгорание у россиян будут выявлять с помощью специальных опросников. Автор инициативы — директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов — объяснил, как можно диагностировать это состояние у сотрудников и почему дополнительный отдых пойдёт на пользу бизнесу.

«Существуют специальные опросники, которые позволяют выявить уровень тревожности, уровень раздражительности и в целом уровень эмоционального выгорания. Но кроме того, помимо самих опросников, существует метода наблюдения за пациентом или за работником в данном случае», — объяснил он в беседе 360.ru.

Эксперт добавил, что снижение мотивации, повышенная агрессивность и падение продуктивности становятся явными сигналами проблемы. Орлов уверен, что работодатели поддержат эту идею, поскольку выгоревшие сотрудники приносят компании меньше пользы. Лучше на неделю меньше работать, но эффективнее, чем месяцами демонстрировать низкие результаты из-за переутомления, отметил он.

Собеседник телеканала также напомнил о своем предложении внедрить четырехдневную рабочую неделю по примеру некоторых европейских стран. Такой формат уже доказал свою эффективность: отдохнувшие сотрудники работают продуктивнее, что в итоге компенсирует временные затраты на дополнительный отдых. Неделя отпуска за счет компании — это не убыток, а инвестиция в будущую прибыль, заключил Орлов.