Россиянам объяснили, какие животные-талисманы притягивают счастье и удачу

Собаки, кошки, рыбки и птицы благотворно влияют на энергетическое поле дома. Об этом рассказала эксперт по фэншуй Олеся Рунова. По её словам, домашние животные в целом содействуют увеличению положительной энергии в жилище. Однако для улучшения фэншуй питомец должен быть окружён заботой и любовью.

«Особенно хорошо, когда в доме живут кошка и собака. Первая снимает с человека отрицательную энергию и негативную информацию, а также лечит и сохраняет в доме покой и порядок. Кроме того, кошки считаются маленькими копиями Тигра, который, по китайскому учению, символизирует защиту от посторонней агрессии», — подчеркнула специалист в беседе с «Москвой 24».



Также, по словам Руновой, рекомендуется завести аквариум с рыбками. Он является действенным инструментом фэншуй: создаёт сбалансированную атмосферу в доме и положительно влияет на энергетику человека. Лучше всего разместить аквариум в западной или юго-восточной части дома, уточнила специалист. Певчие птицы также способствуют улучшению энергетического баланса в доме. Их пение помогает справиться с чувством одиночества и притягивает полезную информацию.

«Cчитается, что человек, имеющий дома канарейку, попугайчика или соловья, никогда не пропустит мимо ушей новость, способную перевернуть его жизнь», — подытожила эксперт.