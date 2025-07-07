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7 июля, 16:04

Россиянам объяснили, какие животные-талисманы притягивают счастье и удачу

Эксперт Рунова: Кошки, собаки и птицы благотворно влияют на энергетику дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chendongshan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chendongshan

Собаки, кошки, рыбки и птицы благотворно влияют на энергетическое поле дома. Об этом рассказала эксперт по фэншуй Олеся Рунова. По её словам, домашние животные в целом содействуют увеличению положительной энергии в жилище. Однако для улучшения фэншуй питомец должен быть окружён заботой и любовью.

«Особенно хорошо, когда в доме живут кошка и собака. Первая снимает с человека отрицательную энергию и негативную информацию, а также лечит и сохраняет в доме покой и порядок. Кроме того, кошки считаются маленькими копиями Тигра, который, по китайскому учению, символизирует защиту от посторонней агрессии», — подчеркнула специалист в беседе с «Москвой 24».

Также, по словам Руновой, рекомендуется завести аквариум с рыбками. Он является действенным инструментом фэншуй: создаёт сбалансированную атмосферу в доме и положительно влияет на энергетику человека. Лучше всего разместить аквариум в западной или юго-восточной части дома, уточнила специалист. Певчие птицы также способствуют улучшению энергетического баланса в доме. Их пение помогает справиться с чувством одиночества и притягивает полезную информацию.

«Cчитается, что человек, имеющий дома канарейку, попугайчика или соловья, никогда не пропустит мимо ушей новость, способную перевернуть его жизнь», — подытожила эксперт.

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А ранее Life.ru писал, что собак может раздражать грубый тон и жестикуляция хозяина. По словам специалиста, также питомцам могут не нравиться излишние «обнимашки». Некоторые из них не любят много тискаться и спать рядом. Россиянам посоветовали получше узнать характер своего любимца.

Дарья Нарыкова
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