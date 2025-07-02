Ветеринар в День собак назвал 5 признаков того, что вы бесите своего питомца

2 июля отмечается День собак. Иногда нам может не нравиться поведение наших питомцев, особенно если они порой хулиганят и грызут вещи. Однако собак хозяева тоже зачастую бесят, и причин множество. О них Life.ru рассказал врач-ветеринар Михаил Шеляков.

Смени тон!

Да, собак может раздражать ваш тон. Да, хвостатые не понимают все слова, однако они хорошо улавливают интонации. Например, когда мы хвалим собаку, мы говорим с ней ласковым голосом, когда ругаем — строгим. Если ругать собаку весёлым голосом, она будет думать, что её за что-то поощряют, и наоборот. Поэтому даже в обыденных разговорах желательно избегать грубых интонаций, криков, резких звуков, потому что собаку это действительно раздражает. Она может воспринимать ваш тон на свой счёт, подумает, что хозяин ею недоволен, хотя сам даже в её сторону не смотрит.

Не размахивай руками!

Второй способ коммуникации животных и человека — это жестикуляция. По словам ветврача, лишняя жестикуляция, тем более в купе с громкой, грубой речью, тоже может раздражать животное.

Обрати на меня внимание!

Третий раздражитель — отсутствие внимания.

«Бывает, собаки, например, писают дома или даже на кровать. Что они хотят показать? Чаще всего, что мало внимания им уделяется. И таким образом они о себе напоминают. Мало внимания со стороны владельца — это третий признак, который собаку может раздражать в хозяине», — говорит Шеляков.

Несправедливо!

Четвёртое — отсутствие справедливости в отношении собаки и отсутствие мотивированной награды. Как говорит врач, чувство справедливости у питомцев на самом деле есть. Один из примеров: если дома живут две собаки и одна из них получает более вкусное лакомство в качестве поощрения, чем другая. Такие ситуации могут приводить к конфликтам из-за несправедливости и расстраивать обделённую собаку.

Отстань уже!

Пятая причина раздражения — слишком много внимания. Конечно, есть собаки, которые это любят, они купаются во внимании своего хозяина и сами рады, что их лишний раз помнут и почешут. Но есть и те, которые не любят много тискаться, обниматься, спать рядом. Важно знать характер своего любимца.