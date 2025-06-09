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9 июня, 09:14

Счастье в каждом кусочке: Названы продукты, которые дарят радость

Эндокринолог Балашова: Индейка и бананы способствуют синтезу серотонина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Для повышения гормона радости и счастья следует заниматься любимым делом, общаться с людьми, а также употреблять индейку и бананы. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталья Балашова.

Специалист уточнила, что серотонин (гормон радости) синтезируется в головном мозге и кишечнике. По её словам, он образуется из триптофана, который содержится в большом количестве в бананах и индейке.

«Также важно помнить: радость – это удовольствие от того, что было достигнуто. Следовательно, синтезу серотонина способствуют любимое дело и хобби. При этом положительно влияют любые победы, даже маленькие», — подчеркнула специалист в беседе с «Москвой 24».

Балашова призвала поддерживать социальную активность, так как общение и взаимопомощь увеличивают синтез серотонина. Также нельзя забывать о физической нагрузке, которая улучшает самочувствие и настроение.

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А ранее россиянам назвали продукты, которые повышают уровень гемоглобина в крови. По словам специалиста, низкий уровень белка может вызвать анемию. В таком состоянии беспокоит слабость, головокружение и хроническая усталость.

Дарья Нарыкова
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