Счастье в каждом кусочке: Названы продукты, которые дарят радость

Для повышения гормона радости и счастья следует заниматься любимым делом, общаться с людьми, а также употреблять индейку и бананы. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталья Балашова.

Специалист уточнила, что серотонин (гормон радости) синтезируется в головном мозге и кишечнике. По её словам, он образуется из триптофана, который содержится в большом количестве в бананах и индейке.

«Также важно помнить: радость – это удовольствие от того, что было достигнуто. Следовательно, синтезу серотонина способствуют любимое дело и хобби. При этом положительно влияют любые победы, даже маленькие», — подчеркнула специалист в беседе с «Москвой 24».

Балашова призвала поддерживать социальную активность, так как общение и взаимопомощь увеличивают синтез серотонина. Также нельзя забывать о физической нагрузке, которая улучшает самочувствие и настроение.