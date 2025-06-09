Счастье в каждом кусочке: Названы продукты, которые дарят радость
Эндокринолог Балашова: Индейка и бананы способствуют синтезу серотонина
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Для повышения гормона радости и счастья следует заниматься любимым делом, общаться с людьми, а также употреблять индейку и бананы. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталья Балашова.
Специалист уточнила, что серотонин (гормон радости) синтезируется в головном мозге и кишечнике. По её словам, он образуется из триптофана, который содержится в большом количестве в бананах и индейке.
«Также важно помнить: радость – это удовольствие от того, что было достигнуто. Следовательно, синтезу серотонина способствуют любимое дело и хобби. При этом положительно влияют любые победы, даже маленькие», — подчеркнула специалист в беседе с «Москвой 24».
Балашова призвала поддерживать социальную активность, так как общение и взаимопомощь увеличивают синтез серотонина. Также нельзя забывать о физической нагрузке, которая улучшает самочувствие и настроение.
А ранее россиянам назвали продукты, которые повышают уровень гемоглобина в крови. По словам специалиста, низкий уровень белка может вызвать анемию. В таком состоянии беспокоит слабость, головокружение и хроническая усталость.