Говядина, гранат и свёкла: Названы продукты, повышающие уровень гемоглобина в крови

У людей, которые добавляют в рацион говядину, гранат, шпинат и свёклу, может подняться уровень гемоглобина в крови. Об этом рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Медик уточнила, что гемоглобин отвечает за перенос кислорода к органам и тканям организма. От количества этого белка зависит уровень энергии, самочувствие и работоспособность человека. Русакова добавила, что низкий уровень гемоглобина может вызвать анемию. В таком состоянии появляется слабость, головокружение, хроническая усталость, а кожа становится бледной.

«Для синтеза гемоглобина нужно железо: гемовое, которое получают из животных продуктов, и негемовое – из растительных. Не стоит забывать и о витамине С – он улучшает усвоение вещества», — подчеркнула специалист в беседе с «Москвой 24».



Диетолог порекомендовала для восполнения дефицита железа употреблять говядину, печень, куриные сердечки, желтки яиц, шпинат, свёклу и гранат. А витамин C, по словам специалиста, можно получить из киви, брокколи, квашеной капусты и болгарского перца.

«Важно отметить, что богатую железом пищу не стоит употреблять одновременно с кофе и чаем. В этих напитках содержатся танины, которые ухудшают всасывание вещества. Так же действует и кальций, поэтому железосодержащие продукты не нужно есть вместе с молочными», – добавила медик.

Русакова предупредила, что избыток железа иногда приводит к гемохроматозу. В таком случае может развиться цирроз печени, диабет и даже рак печени. Кроме того, красное мясо необходимо употреблять осторожно людям с подагрой. В свинине и телятине, например, содержатся пурины, которые способствуют развитию болезни. В рацион эти продукты стоит добавлять после консультации с медиком.