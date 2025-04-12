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12 апреля, 13:01

«Притупляется чувствительность»: Диетолог раскрыла опасность тренда на финики с маслом

Диетолог Мухина: Финики с маслом могут вызвать сахарный диабет

Финики с маслом. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Финики с маслом. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Новый гастрономический тренд на финики с маслом и солью может увеличить риск гипертонии и диабета II типа, предупреждает врач-диетолог Марият Мухина в интервью с «Москвой 24». По словам специалиста, такие эксперименты с сочетанием несочетаемых продуктов могут привести к формированию пищевой зависимости.

«Появляется так называемая гипогевзия, когда притупляется чувствительность вкусовых рецепторов и люди пытаются получить удовольствие через такие странные сочетания», — отметила медик.

Она выразила мнение, что увлекаться финиками с маслом не стоит. Врач пояснила, что один финик содержит примерно одну ложку сахара, что уже приближает к суточной норме, которая составляет две ложки. Кроме того, она отметила, что желательно не превышать 30 граммов жиров в день, а два таких трендовых финика могут полностью покрыть эту норму.

Мухина также подчеркнула, что финики обладают высоким гликемическим индексом, что приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови. Она добавила, что в этих плодах отсутствуют жирорастворимые витамины, поэтому сочетание с маслом не приносит пользы. Сливочное масло и сыр, по её словам, способствуют повышению уровня холестерина, что увеличивает риск атеросклероза. Кроме того, врач отметила, что соль создаёт дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. В результате употребление этого популярного блюда может повысить риск гипертонии, ожирения и диабета II типа.

Врач рассказала, кому нельзя есть модные финики с маслом
Врач рассказала, кому нельзя есть модные финики с маслом

Ранее россиянам рассказали, как выбрать «правильные» финики и сколько их можно съесть. Фрукты должны быть мягкими, слегка блестящими, с однородным цветом и без налета или сахарных кристаллов на поверхности. Лучше, если у них сохранилась плодоножка и они не склеены друг с другом.

Александра Мышляева
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