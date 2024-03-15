Россиянам рассказали, как выбрать "правильные" финики и сколько их можно съесть Гастроэнтеролог Кашух: Следящим за весом в день можно съесть не более 10 фиников 15 марта, 11:12 Финики поддерживает работу сердца и нервной системы. Обложка © Freepik / 8photo

Финиковую пальму считают первым в мире растением, которое люди окультурили, то есть стали специально высаживать, чтобы получить вкусные и сладкие плоды. Особое значение финики имеют в исламе. С наступлением священного месяца Рамадан (11 марта — 9 апреля 2024 года) в рационе каждого постящегося обязательно присутствуют эти плоды, при разговении мусульмане съедают хотя бы одну штуку и запивают водой. Сам пророк Мухаммед призывал всех верующих соблюдать пост и разговляться финиками. Как рассказала Life.ru гастроэнтеролог Екатерина Кашух, такой подход помогает легко начать трапезу.

В состав фиников входит калий, который помогает организму избавиться от избытка жидкости, восстанавливает водный баланс и поддерживает работу сердца и нервной системы. Также они содержат хром и цинк, способствующие укреплению иммунитета, и клетчатку — она улучшает пищеварение и замедляет всасывание сахара из плодов. Есть в финиках и витамины — B5 (пантотеновая кислота), B9 (фолиевая кислота), B7 (биотин), B2 (рибофлавин), B3 (никотиновая кислота). Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Врач отметила, что также финики вносят вклад в профилактику заболеваний сердца, печени и почек. При этом у них достаточно большой гликемический индекс. Это значит, что после употребления плодов крови может резко увеличиться уровень глюкозы. Поэтому их нужно с осторожностью есть людям с сахарным диабетом и преддиабетом, предупредила доктор.

"А ещё финики калорийные — на 100 г плодов приходится порядка 280 ккал. Так что всем, кто следит за весом, можно съедать не более 7–10 ягод в день, в зависимости от их размера", — продолжила врач-эксперт лаборатории "Гемотест".

Внешний вид фиников зависит от их сорта. В целом "правильные" плоды — мягкие, слегка глянцевые, однородного цвета, без налёта или кристаллов сахара на поверхности. Хорошо если у них сохранилась ножка и они не прилипают друг к другу. Кашух призвала не приобретать склеенные или слишком блестящие финики — возможно, их варили в сладком сиропе, чтобы увеличить срок хранения. Также не рекомендуется покупать плоды с налётом на поверхности и с сильно повреждённой кожурой. Перед употреблением финики нужно хорошо промыть проточной водой, заключила врач.

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Авторы Андрей Горяничев