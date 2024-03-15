Названы ужасающие последствия сыроедения и веганства для детей

Главные пищевые привычки формируются в детстве с подачи родителей. Например, если взрослые страдают ожирением, высока вероятность появления недуга и у детей, рассказала "Газете.ru" диетолог-консультант, эксперт в области здорового питания Кристина Войт.

Хуже, если родители увлечены модными направлениями вроде сыроедения и вегетарианства. По мнению эксперта, это не так страшно, если у ребёнка здоровый ЖКТ и он достаточно ест белков, жиров и углеводов. Главное, не впадать в крайности.

Эксперт обратила внимание на то, что для умственного развития ребёнок должен достаточно питаться, у него должны укрепляться костная система, ткани, нервная система и все органы.

"В растительной пище процент белка меньше, чем в животной, но, не имея дефицитов, можно питаться без мяса, рыбы, кисломолочной продукции всю жизнь и вести полноценную жизнь. Но если питаться только овощами и фруктами, то велика вероятность дефицитов, плохого состояния кожи, низкого иммунитета, пониженной мозговой деятельности, для детей — риски задержки физического и умственного развития", — перечислила Войт.