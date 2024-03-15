Названы ужасающие последствия сыроедения и веганства для детей
Диетолог Войт: Дети, которые едят только овощи, могут иметь задержки в развитии
Главные пищевые привычки формируются в детстве с подачи родителей. Например, если взрослые страдают ожирением, высока вероятность появления недуга и у детей, рассказала "Газете.ru" диетолог-консультант, эксперт в области здорового питания Кристина Войт.
Хуже, если родители увлечены модными направлениями вроде сыроедения и вегетарианства. По мнению эксперта, это не так страшно, если у ребёнка здоровый ЖКТ и он достаточно ест белков, жиров и углеводов. Главное, не впадать в крайности.
Эксперт обратила внимание на то, что для умственного развития ребёнок должен достаточно питаться, у него должны укрепляться костная система, ткани, нервная система и все органы.
"В растительной пище процент белка меньше, чем в животной, но, не имея дефицитов, можно питаться без мяса, рыбы, кисломолочной продукции всю жизнь и вести полноценную жизнь. Но если питаться только овощами и фруктами, то велика вероятность дефицитов, плохого состояния кожи, низкого иммунитета, пониженной мозговой деятельности, для детей — риски задержки физического и умственного развития", — перечислила Войт.
Замена чистой воды на соки и смузи может быть опасной. Ведь термообработанная пища легче усваивается, чем свежая клетчатка из овощей и фруктов. Кроме того, процессы пищеварения снижают тревожность, а неправильное питание может вызвать обратный эффект. Кроме того, клетки мозга при неправильном питании могут хуже работать, а человек — испытывать кислородное голодание. Что касается детей, они должны питаться исходя из потребностей организма, а не из веяний моды.
В противном случае последствия могут быть ужасающими. Год назад всю Россию потрясла история о смерти сына блогера Максима Лютого, который умер от истощения и пневмонии. По данным следователей, именно Лютый не давал жене кормить малыша и обливал его холодной водой. Также злоумышленник признался, что сам не придерживается диеты, которую пропагандирует подписчикам. При этом СИЗО "вылечил" Лютого от сыроедства.
Unsplash