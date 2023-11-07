Золотые дети: Как западные компании задирают в России цены на детское питание и зарабатывают миллиарды В России половина всех младенцев находятся на искусственном либо смешанном вскармливании. Их родителям приходится покупать молочные смеси, которые в последнее время резко подорожали. Кому российские дети приносят сверхдоходы? 6 ноября, 22:40 Кто богатеет на подорожавших смесях для российских малышей. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Почему подорожали заменители грудного молока

Молочные сухие смеси для малышей подорожали на 17% в 2022 году и продолжили дорожать в 2023-м. Три месяца назад компания Nestle — определяющий игрок российского рынка заменителей грудного молока — сообщила о повышении их стоимости ещё на 10%. По сравнению с зимой 2022 года дешёвые смеси подорожали на 20–30%, а премиальные специализированные — на 50–60%.



— По детским молочным смесям на российском рынке есть проблемы. Это в основном импортный продукт, рост цен здесь зависит от международной конъюнктуры, — констатировал директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.

По его словам, даже отечественные производители критически зависимы от поставок из-за рубежа. Детскую молочку не изготовить без сыворотки высокой степени деминерализации, а она на 90% импортируется. Власти пытаются изменить ситуацию. Важный ингредиент уже начали делать на агрофермах в Воронеже и Новосибирске.

По сравнению с зимой 2022 года дешёвые смеси подорожали на 20–30%, а премиальные специализированные — на 50–60%. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Сейчас, судя по маркетплейсам, самыми популярными брендами заменителей грудного молока в России являются Nestogen, Nan, "Малютка", Nutrilon, Pediasure, Similac, "Нэнни" и Nutrilak. Почти за всеми стоят зарубежные производители, их выручка оседает в недружественных странах, часть денег может доходить до Украины в виде пожертвований от корпораций.

Danone сухие смеси не отдаст

В начале года деловая пресса сообщала, что французская фирма Danone продаст 75% активов в России, но с возможностью обратного выкупа и сохранением мест в совете директоров. Отдельно оговаривалось, что в любом случае молочный гигант сохраняет за собой весь сегмент детского питания, включая сухие смеси. Речь идёт о подмосковном заводе "Истра-Нутриция" и брендах "Малыш", "Малютка" и Nutrilon, которые управляются через два юрлица с суммарными доходами 20 млрд рублей грязными и 2 млрд чистыми за прошлый год.

АО "Детское питание "Истра-Нутриция" (принадлежит нидерландской "дочке" Danone) отвечает за производство. Этой весной гендиректором стала Татьяна Семина, по образованию филолог, в молочной корпорации трудится с конца девяностых, ранее ей доверяли только маркетинг.

ООО "Нутриция" (подконтрольное напрямую Danon) делает продажи заводу. Руководителем работает экспат из Голландии Чарли Каппетти. Он служил в королевских ВМС, стажировался в Mars, работал в египетском и индонезийском подразделениях Procter & Gamble.

Завод "Истра-Нутриция". Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Куда отправляет деньги "Нестле Россия"

Швейцарская корпорация Nestle слишком уж откровенно не прекратила работу в нашей стране, из-за чего удостоилась занесения в украинский список "международных спонсоров войны". Позицию швейцарцев легко понять: подразделение "Нестле Россия" получило выручку 190 млрд рублей и чистую прибыль 7 млрд в 2021 году, показатели за 2022-й не раскрывались.

Правами на марки молочных смесей Nan и Nestogen (производятся в Вологодской области) владеет швейцарское юрлицо корпорации — "Сосьете де продюи Нестле". Туда идут отчисления.

"Нестле Россия", которая занимается непосредственно производством и торговлей, возглавляет Денис Войтюк, до него кресло босса российского филиала дюжину лет занимали иностранцы. Войтюк в корпорации с 2005 года, начинал продажником.

Завод "Нестле Россия" в Вологодской области. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Как Abbott помогает Украине

Маленькие россияне любят марки Pediasure и Similac, принадлежащие американской биг фарме — корпорации Abbott, которая жертвует миллионы долларов Украине. Её российское подразделение "Эбботт лэбораториз" производит детские смеси в подмосковной деревне Лешково, выручка за 2020 год составила 50 млрд рублей, чистая прибыль — 4 млрд.

Через месяц после начала специальной военной операции "Эбботт лэбораториз" попало в скандал. Медицинский портал Vademecum опубликовал расшифровку записи внутреннего совещания компании.

— Нам не нужно сейчас лишнего пиара. Мы как никогда будем бойцами невидимого фронта. То есть чем меньше шума привлекает наше общение с клиентами, тем лучше. Это понятно? — сказал кто-то из руководителей российского офиса.

"Эбботт лэбораториз" с 2020 года руководит Инна Бакуленко. Она отучилась в Пироговке, с девяностых работает менеджером в крупных западных фармацевтических компаниях. Период с 2008 по 2017 год провела в украинском подразделении Pfizer.

Молочная смесь Abbott Similac от "Эбботт лэбораториз". Фото © Shutterstock

Российские производители детского питания

Среди наших выделяется подмосковный производитель линейки Nutrilak группа компаний "Инфаприм" с выручкой 11 миллиардов рублей и чистой прибылью чуть более полумиллиарда. Совладельцем бизнеса считался бывший сенатор Совфеда и экс-депутат Госдумы Алексей Лысяков. В этом качестве он давал интервью в 2018 году. Согласно базе данных СПАРК, сейчас у Лысякова связей с "Инфапримом" не прослеживается. Возможно, потому что он третий год проходит процедуру личного банкротства, дело уже в статусе "реализация имущества".

Подмосковный производитель линейки Nutrilak группа компаний "Инфаприм" с выручкой 11 миллиардов рублей и чистой прибылью чуть более полумиллиарда. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Показательна ситуация с отечественной компанией "Бибиколь". Она получила летом 2022 года исключительную лицензию на производство молочной смеси из козьего молока под маркой "Нэнни". Роялти придётся выплачивать новозеландской ДГК "Витакэа ЮК Лтд".

Почему на российском рынке детского питания пируют западные корпорации? 0 Они скупили российских производителей, чтобы убрать конкурентов Потому что у них надёжная и качественная продукция Мы раньше ели простую кашу и ничего — выросли здоровыми

Авторы Егор Пережогин